GFXBench: Планшет Samsung Galaxy Tab S4 получит 10,5-дюймовую матрицу, чипсет Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ и Android 8.0 “Oreo”

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Ровно год назад, на выставке MWC 2017, компания Samsung представила 9,7-дюмовый премиум-планшет Galaxy Tab S3. И скорее всего уже через неделю производитель анонсирует обновление линейки Android-планшетов под именем Galaxy Tab S4, так как данные о новинке уже появились в онлайн-базе бенчмарка GFXBench.

Новая модель получила кодовое имя SM-T835, тогда как прошлогодний Galaxy Tab S3 обозначался как SM-T820 и SM-825 для Wi-Fi и LTE-модификации соответственно.

Итак, согласно данным GFXBench новый планшет Samsung Galaxy Tab S4 будет выполнен в 10,5-дюймовом формате, при этом разрешение матрицы составит 2560 x 1600 пикселей. В качестве аппаратной платформы используется достаточно производительный восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 835 с максимальной частотой 2,3 ГГц и графикой Adreno 540.

В той же таблице можно найти упоминание о 4 ГБ оперативной памяти, хранилище данных на 64 ГБ, комплекте из фронтальной камеры на 8 Мп и основной – на 12 Мп, а также операционной системе Android 8.0 “Oreo”.

Для сравнения – прошлогодняя модель Samsung Galaxy Tab S3 оснащалась 9,7-дюймовой Super AMOLED матрицей с разрешением 2048×1536 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти, хранилищем данных на 32 ГБ, операционной системой Android 7.0 “Nougat” и поддержкой стилуса S Pen.

Дата появления на рынке и стоимость нового планшета Samsung Galaxy Tab S4 станут известны после официального анонса, который должен состояться в рамках MWC 2018.

Источник: GSMarena