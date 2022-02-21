Gigabyte: для видеокарт следующего поколения потребуется 16-контактный кабель питания PCIe Gen5.0

Компания Gigabyte анонсировала выход блока питания UD1000GM, который поддерживает видеокарты следующего поколения с разъёмом PCIe Gen 5.0. Блок способен обеспечивать возрастающую мощность, необходимую графическим картам высокого класса.

Кабель питания PCIe Gen 5.0 имеет 16 контактов и придет на смену существующим 8-контактным. Он должен поддерживать 600 Вт и иметь 12 проводов для тока и еще четыре для передачи данных. Последние гарантируют, что соединение установлено и видеокарта требует более 450 Вт. В случае отсутствия этих сигналов блок питания будет подавать меньшую мощность.

UD1000GM поддерживает подключение трех переходников с 8-контактного на один 16-контактный кабель. Упоминание о тройном переходнике с 8-контактного на 16-контактный является первым среди производителей. И неясно, передаются ли сигналы данных на переходники, чтобы соответствовать спецификациям 600 Вт.

Официальные характеристики питания PCIe Gen5 также недоступны, потому неизвестно, чем кабель PCIe Gen5 отличается от 12-контактного кабеля NVIDIA. Издание videocardz считает, что они совместимы друг с другом, но NVIDIA никогда не подтверждала характеристики.

До этого анонса ASUS подтверждала выход 12-контактного разъема питания PCIe Gen5 на своих блоках серии Thor, которые рассчитаны на мощность до 450 Вт.