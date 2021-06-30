GitHub и OpenAI запустили Copilot — ИИ-инструмент для автозаполнения фрагменов кода на базе нейросетевой модели OpenAI Codex





GitHub, который принадлежит Microsoft, и OpenAI запустили ознакомительную техническую версию нового ИИ-инструмента под названием Copilot. Он стал частью популярного кроссплатформенного редактора исходного кода Visual Studio Code и предназначен для автоматического заполнения фрагменов кода. То есть, да, в полку интеллектуальных помощников девелоперов прибыло.

Согласно GitHub, Copilot не просто берет и грубо копирует фрагменты исходного кода, которые он видел раньше. Вместо этого система анализирует написанный код и генерирует новый подходящий код, включая отдельные функции, которые ранее задействовали. Примеры на веб-сайте проекта включают автоматическое написание кода для импорта твитов, построение диаграммы рассеяния или получение рейтинга Goodreads.

В GitHub рассматривает разработку как эволюционное развитие концепции парного программирования — два совместно работают над проектом, чтобы эффективно «отлавливать» ошибки друг друга с целью ускорения процесса. В Copilot один из кодеров является виртуальным ассистентом.

Copilot построен на новом алгоритме под названием OpenAI Codex, который технический директор OpenAI Грег Брокман называет «потомком GPT-3», популярной нейросетевой модели, способной генерировать текст, который иногда неотличим от написанного человеком. Система была обучена на терабайтах находящегося в открытом доступе исходного кода, взятого с GitHub, а также на примерах текстов на английском языке. И если GPT-3 генерирует тексты на английском языке, то OpenAI Codex генерирует код. Лучше всего Copilot работает с Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go, сообщает генеральный директор GitHub и основатель среды разработки Xamarin Нэт Фридман.

По сути, это первый крупный продукт после того, как Microsoft инвестировала в развитие OpenAI один миллиард долларов. Сначала он будет доступен в качестве плагина для браузера и Visual Studio Code, но уже в августе 2021 года OpenAI выпустит API, чтобы сторонние разработчики могли использовать преимущества Codex в своих приложениях.

Пока что Copilot находится в ограниченной технической бете, но желающие могут зарегистрироваться на веб-сайте проекта, чтобы получить к нему доступ.