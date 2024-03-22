Новости Технологии 22.03.2024 в 19:10 comment views icon
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GitHub запустил новый ИИ-инструмент и теперь может самостоятельно исправлять уязвимости в коде

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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GitHub запустил первую бета-версию новой функции автоматического поиска и исправления уязвимостей безопасности в коде прямо в процессе его написания.

Новая функция сочетает в себе:

  • возможности ассистента Copilot
  • фирменного движка CodeQL для семантического анализа кода.

Новая система способна устранять более двух третей найденных ею уязвимостей — чаще всего без необходимости редактировать код для самих разработчиков. Также автокорректор кода будет охватывать более 90% типов оповещений в поддерживаемых языках. Сейчас это JavaScript, Typescript, Java и Python.

GitHub запустил новый ИИ-инструмент и теперь может самостоятельно исправлять уязвимости в коде

Новая функция стала доступной для всех пользователей GitHub Advanced Security. GitHub отмечает, что она сэкономит разработчикам время, которое они раньше тратили на монотонные задачи по исправлению ошибок, и ускорит процесс разработки, а также разгрузит команды безопасности и даст им возможность заняться стратегическими задачами защиты своих компаний.

Генерировать исправления и объяснения к ним будет встроенная модель GPT-4 от OpenAI. В GitHub убеждены, что подавляющее большинство автоподсказок будут верными, но предупреждают, что в небольшом проценте случаев «может проявляться значительное непонимание кодовой базы или уязвимости».

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