Первый трейлер фильма «Гладиатор 2» — эпическая битва Луция с римским генералом и Колизей, заполненный водой и акулами

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Вышел первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2024 года — продолжение культового исторического боевика Ридли Скотта «Гладиатор».

Среди знакомых по оригинальному фильму лиц можно заметить Кони Нильсен, которая продолжает роль Луцилы, дочери покойного Марка Аврелия. Ее сына, уже взрослого мужчину Луция, играет Пол Мескаль, а Педро Паскаль предстает в роли Марка Акация — римского генерала, который якобы учился под руководством Максимуса (главный герой оригинального «Гладиатора» в исполнении Рассела Кроу).

Роли новых диктаторов Рима взяли на себя Фред Хечингер (император Каракалла) и Джозеф Куинн (император Гета). Дензел Вашингтон играет вельможу Макринуса.

Действие фильма разворачивается через несколько десятилетий после событий первого фильма, в центре сюжета — Луций, внук бывшего римского императора Марка Аврелия, попадающий в рабство после вторжения под руководством римского генерала Марка Акация (Паскаль), Луций следует примеру Максимуса и сосредотачивается на соревнованиях гладиаторов.

Ридли Скотт снова режиссирует фильм, а за сценарий отвечал Дэвид Скарпа. Также из оригинального фильма вернулись Джон Мэтисон (оператор-постановщик), Артур Макс (художник-постановщик) и Джанти Йейтс (художник по костюмам). Очень хотелось бы услышать в фильме и музыку Ганса Циммера.

Оригинальный «Гладиатор» вышел в 2000-х годах, заработал более $465 млн (при бюджете производства в $100 млн) во всем мире и завоевал сразу пять «Оскаров», включая звание лучшего фильма года и статуэтку за лучшую мужскую роль для Рассела Кроу.

Мировая премьера фильма «Гладиатор 2» запланирована на 22 ноября.

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