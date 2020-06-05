Глава Broadcom намекнул, что iPhone 12 задержится





За последнее время мы неоднократно слышали слухи о том, что следующее поколение iPhone (считается, что оно будет называться iPhone 12) задержится из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Недавнее заявление топ-менеджера компании Broadcom, которая является крупным поставщиком Apple (в iPhone используются, в том числе, ее беспроводные адаптеры), не оставляет места для сомнений.

Apple традиционно проводит презентацию новых iPhone в начале сентября и начинает розничные продажи уже до конца месяца. И нет никакого секрета в том, что массовое производство новых моделей ведется в летние месяцы, благодаря чему после презентации Apple оперативно начинает отгрузки готовой продукции на рынок. Еще в апреле WSJ сообщала, что Apple начнет массовое производство новых смартфонов iPhone 12 примерно на месяц позже, чем планировала изначально.

На отчете для инвесторов 4 июня глава Broadcom Хок Тан упомянул о «задержке выпуска ключевого продукта» у «крупного североамериканского производителя телефонов», предупреждая инвесторов, что выручка в третьем финансовом квартале окажется существенно ниже изначально прогнозируемого значения. В то же время топ-менеджер заверил, что в четвертом квартале выручка существенно увеличится.

И хотя в своем обращении глава Broadcom прямо не называет имя Apple, как отмечает Bloomberg, это традиционная формулировка Хока Тана для отсылки к купертиновскому гиганту.

Как уже неоднократно сообщалось, из-за пандемии и приостановки заводов в Китае производственный график сдвинулся на несколько месяцев — и производственный партнер, судя по всему, не успел нагнать темпы, чтобы завершить все приготовления и отладить сборочную линию.

Большинство слухов относительно iPhone 12 говорит о старте продаж в октябре. То есть, новые iPhone выйдут на месяц позже обычного. В то же время презентации должна пройти в сентябре.

Остается вспомнить, что это будет уже не первый более поздний старт — iPhone X был представлен вместе с iPhone 8 в сентябре 2017-го, но поступил в продажу только в ноябре из-за производственных трудностей. Затем его судьбу повторил iPhone Xr, который дебютировал в сентябре 2018 года, но задержался с выходом до ноября из-за проблем с производством ЖК-экранов.

Если верить слухам, в этом году линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Plus — на замену iPhone Xr и iPhone 11 — получат сдвоенные основные камеры и экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма соответственно; старшие же iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с лидаром и более крупными дисплеями — 6,1 и 6,7 дюйма.

Источник: Bloomberg