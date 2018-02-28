Глава Lenovo намекнул на скорый выпуск нового смартфона Motorola Razr со сгибающимся дисплеем

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На днях HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила обновленную версию «телефона-банана» Nokia 8110 (годом ранее возродила еще одну «легенду» – Nokia 3310). Не исключено, что Lenovo, обладающая правами на марку Motorola, последует примеру HMD Global и в обозримом будущем мы увидим еще одну обновленную легенду. Конечно же, речь о Motorola Razr (на заглавном изображении – концепт).

Общаясь с журналистами на выставке MWC 2018, исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин дал ясный намек на то, что компания рассматривает вариант возрождения бренда Razr. Более того, отвечая на прямой вопрос журналиста, планирует ли Lenovo/Motorola выпуск обновленной версии Razr в виде смартфона, руководитель Lenovo не только подтвердил высокую вероятность этого события, но и намекнул на ключевую особенность новинки – сгибающийся дисплей.

«С появлением новых технологий, в частности, сгибаемых экранов, думаю, вы будете видеть все больше и больше инноваций в наших будущих смартфонах», – цитирует Юаньцина источник. – «Так что, надеюсь, упомянутый вами смартфон будет создан и выпущен в обозримом будущем».

На уточняющий вопрос журналиста о том, имеется ли в виду устройство RAZR, руководитель ответил «Мне кажется, что я уже ответил на этот вопрос».

Остается добавить, что в 2016 году Motorola публиковала небольшой видеоролик с участием Motorola Razr, намекая на его скорое возвращение. Вот это видео:

Оригинальный Motorola Razr V3 поступил в продажу в третьем квартале 2004 года. Будучи выполненным в форм-факторе раскладушки, устройство выделялось рекордно тонким корпусом. C момента начала продаж смартфон Motorola Razr V3 разошелся тиражом 130 млн устройств.

Источник: GSM Arena