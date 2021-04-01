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Вместе с сервисом видеотрансляций Periscope на свалку истории отправился еще один видный цифровой продукт — 31 марта Microsoft отключила голосового помощника Cortana на iOS и Android.

Прекращение работы ассистента на двух самых популярных мобильных платформах не стало неожиданностью — Microsoft объявила об этом еще летом 2020 года, и дополнительно оповестила всех пользователей через уведомления за неделю до закрытия сервиса.

Пользователи iOS и Android могут получить доступ к контенту из Cortana (напоминаниям, спискам и задачам) через клиент для Windows. В Microsoft также напоминают, что данные из Cortana автоматически синхронизируются с планировщиком задач Microsoft To Do.

После закрытия Cortana на мобильных устройствах остается три самых популярных голосовых помощника — Google Assistant, Apple Siri и Amazon Alexa. Важно отметить, что Cortana продолжит свое существование — Microsoft перенесет ассистента в сервисы Microsoft 365.