Глава Xiaomi пообещал для флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 улучшенную быструю зарядку (на 32 Вт?)

Новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 7, который сегодня поступил в продажу в Китае, ожидаемо став хитом продаж, поддерживает быструю 18-ваттную зарядку, хотя и поставляется в комплекте с менее мощным ЗУ на 10 Вт. Рекламируя ЗУ мощностью 18 Вт для Redmi Note 7 на своей страничке в соцсети Facebook, исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь обмолвился о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, который ожидается в марте этого года.

Отвечая на вопрос одного из поклонников бренда о том, получит ли Xiaomi Mi 9 поддержку скоростной зарядки мощностью 24 Вт или выше, глава Xiaomi, не дал прямого ответа, но пообещал для будущего флагмана «улучшенную технологию быстрой зарядки».

Недавние утечки указывали, что Xiaomi Mi 9 получит аккумулятор емкостью 3500 мА•ч с поддержкой быстрой 32-ваттной зарядки и ЗУ соответствующей мощности в коробке. При этом заряжаться беспроводным способом Xiaomi Mi 9, скорее всего, не сможет.

Смартфон Xiaomi Mi 9, как ожидается, будет оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти, экраном AMOLED диагональю 6,4 дюйма с соотношением сторон 19:9, встроенным под поверхность экрана дактилоскопическим датчиком, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, дополнительным на 12 Мп и сенсором 3D ToF (Time of Flight) для трехмерного сканирования, а также 24-мегапиксельной селфи-камерой. Из коробки Xiaomi Mi 9 должен получить операционную систему Android 9.0 Pie с новой версией оболочки MIUI 11, которая формально была анонсирована на прошлой неделе.

Источник: Gizmochina