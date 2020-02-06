Главный разработчик Gears of War переходит в Blizzard и будет курировать франшизу Diablo





Род Фергюссон заявил, что он покидает пост главы студии The Coalition, которая занимается разработкой игр серии Gears of War. В дальнейшем он присоединится к компании Blizzard, где будет контролировать франшизу Diablo. На новую работу он выйдет в марте.

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ — Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020

Род Фергюссон был лицом команды разработчиков Gears of War в течение многих лет (у него даже есть татуировка Gears) и работал над этой серией с самой первой игры, которая была выпущена ещё в 2006 году. Тогда серия принадлежала компании Epic Games, но в 2014 году Microsoft приобрела права на франшизу, открыла студию The Coalition специально для создания игр Gears of War и пригласила Фергюссона возглавить её.

Успех Фергюссона в управлении Gears of War может быть полезен для Blizzard, поскольку франшиза Diablo в последние годы вызывала неоднозначную реакцию у поклонников. На BlizzCon 2018 Blizzard анонсировала мобильную игру Diablo: Immortal, но это было негативно воспринято фанатами, многие из которых надеялись увидеть полноценное продолжение Diablo. Но уже на BlizzCon 2019 компания наконец анонсировала Diablo IV, являющуюся полноценным продолжением Diablo, и пообещала, что вернется к «тёмным корням» франшизы. Но у этой части пока нет официально объявленной даты выхода.

Источник: The Verge