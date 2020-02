Главный разработчик Gears of War переходит в Blizzard и будет курировать франшизу Diablo

Род Фергюссон заявил, что он покидает пост главы студии The Coalition, которая занимается разработкой игр серии Gears of War. В дальнейшем он присоединится к компании Blizzard, где будет контролировать франшизу Diablo. На новую работу он выйдет в марте.

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ

— Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020