Цього тижня у приміщенні діючого мікрофулфілмент центру “Glovo Express” компанія Glovo розповіла про роботу мережі в Україні та поділилася деталями щодо бізнес-напряму Q-Commerce.

Компанія Glovo продовжує розвивати та нарощувати експертизу у нових напрямках кур’єрської доставки, зокрема, Q-Commerce (quick-commerce), що представляє нове покоління доставки продуктів і товарів широкого вжитку у містах за 20 хвилин. Ця бізнес-модель дозволяє суттєво розвинути інфраструктуру міст і створює можливості нового користувацького досвіду.

Доставка за 20 хвилин і менше можлива шляхом відкриття мережі мікрофулфілмент центрів або dark stores, які у Glovo отримали назву “Glovo Express”. Компанія аналізує логістичні особливості міст, обирає райони та визначає радіуси покриття, за яких можливо швидко здійснити доставку для користувачів додатку Glovo. Після цього облаштовує приміщення відповідно до спеціальних норм зберігання продуктів, заповнює товарами та запрошує на роботу “пікерів” — збирачів замовлень.

«Формат “Glovo Express” доповнює вже існуючі можливості в Україні. Ми маємо певний відсоток користувачів, які регулярно роблять замовлення з цього бабблу. Перевагою доставки замовлення є швидкість — від замовлення до його отримання проходить близько 15-20 хвилин. Ми не конкуруємо з класичними супермаркетами, адже кожен вид доставки має свого лояльного клієнта. Ми розподіляємо інвестиції на кілька етапів. Перший — це запуск 21 локацій “Glovo Express” для відпрацювання робочої моделі. На другому етапі ми плануємо збільшувати кількість мікрофулфілмент центрів, і заключний — це достатнє покриття у містах для реалізації доставки за 15 хвилин. Q-Commerce спрощує життя людей, адже ми надаємо можливість обирати відповідно до обставин: витратити час на купівлю товарів в фізичному магазині чи замовити його у додатку Glovo і продовжити займатись своїми справами. Кількість замовлень з наших мікрофулфілмент центрів зростає щотижня на 30%, а дві локації вже отримують стабільно від 150 замовлень в день», — зазначив Дмитро Расновський, генеральний менеджер Glovo в Східній та центральній Європі.

На сьогодні в Україні вже працюють чотирнадцять мікрофулфілмент центрів у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. До кінця 2021 року компанія планує запустити ще сім локацій “Glovo Express” у найбільших містах України. Наприклад, відкриті локації “Glovo Express” у Києві вже покривають 60% площі міста. Основна мета компанії, забезпечити покриття міст мікрофулфілмент центрами на 80% і більше.

Асортиментний ряд “Glovo Express” представлений тисячею одиниць товарів таких категорій як бакалія, солодощі та снеки, молочні продукти, товари для дітей, безалкогольні та алкогольні напої, тютюнові вироби, товари для тварин та засоби особистої гігієни. Асортимент товарів поступово розширюють продукцією обмежених термінів споживання, наприклад, свіжим м’ясом та рибою, овочами та фруктами, тощо.

Наявність власних і спеціально обладнаних приміщень надає компанії Glovo можливість проходити процес збирання замовлень для користувачів додатку всього за 1,5-2 хвилини. Для розширення мережі мікрофулфілмент центрів інвестиції компанії в Україні становлять близько 7 млн. євро в тому числі на реновацію та оренду приміщень. Згідно статистики компанії, найвищий попит замовлень із бабблу “Glovo Express” наразі припадає на вечірній час, а чек товарної корзини складає у середньому 230 грн.

Джерело: Glovo