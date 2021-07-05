Glovo запускает в Украине 10-минутную доставку продуктов из dark store, к концу лета будет работать 12 локаций в Киеве, к осени — 32 в пяти городах





Сервис Glovo начал реализовывать в Украине проект сверхбыстрой доставки продуктов из сети магазинов dark stores — весь процесс от заказа до получения должен занимать всего 10 минут. Первый такой dark store будет запущен в Киеве уже 12 июля.

До конца августа текущего года в столице будут работать 12 таких локаций, три из них — на территории левобережных районов Киева. К осени этого года dark stores также появятся и в других украинских городах: Харькове (7 локаций), Днепре (7 локаций), Одессе (3 локации) и Львове (3 локации). Всего в Украине за этот период будет запущено 32 локации dark stores от Glovo. Несмотря на насыщенный городской трафик, курьеры в Киеве будут доставлять заказы на мопедах. Один курьер сможет увезти 4,6 единиц товара.

«Инвестиции в развитие направление Q-Commerce в Украине составляют 15 млн EUR. Сюда входит аренда и реновация помещений. Для того, чтобы обеспечить быструю доставку, dark stores должны покрывать 80% города в радиусе в 2 км от пользователя. Но для того, чтобы обеспечивать доставку менее чем за 10 минут, радиус покрытия должен составлять до 1 км», — рассказал вице-президент подразделения Q-commerce Даниэль Алонсо.

Рынок доставки продуктов — все еще новое направление e-commerce. По словам Алонсо, в Glovo доставка продуктов в Украине занимает менее 1%, в Испании — составляет всего 2%. Компания видит будущее в этом направлении, несмотря на пока еще низкий спрос со стороны покупателей. И тем не менее сервис ультрабыстрой доставки растёт на 25% в месяц. С момента запуска в январе количество заказов в городах, где доступна услуга, увеличилось с 1100 до 2000 в июне. К концу года в планах компании достичь показателя 1 млн заказов во всем мире. Также компания планирует запустить 175 локаций в мире до конца 2021 года. Сюда входит покрытие в городах Украины, Румынии, Испании, Италии, Португалии, Польше, Сербии, а также Кении. Далее Glovo планирует запускать еще 100 локаций для доставки каждый квартал, говорит Алонсо.

«Есть два типа людей — одни любят выбирать товары руками, ходить по рядам с продуктами, другие — уже знают, чего хотят, они не любят процесс покупок, для них это рутина. Здесь на помощь приходит Glovo. Я не думаю, что мы сможем заменить опыт покупок в физическом магазине, но определенно сможем упростить саму задачу покупок», — подытожил Алонсо.

По мнению Glovo, доставка из dark stores станет одним из главных трендов после пандемии. В мире ее развивают такие игроки как Gorillas в Германии или Getir, Dija, Weezy, Zapp и Fancy, которые работают в Великобритании. В Украине этот рынок только развивается. С конца 2020 года здесь работает локальный игрок Cooker. Первоначально компания предлагала доставку в течение 30 минут, летом время сократили до 15 минут. Недавно в Киеве запустился еще один игрок — белорусский dark-store Bazar. Пока доставка возможна только на территории ЖК «Комфорт-Таун», однако в компании заявляют о планах расширения в городах-миллионниках.

Источник: Retailers.ua