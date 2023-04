Twitter начал удалять синие галочки у тех, кто не заплатил за верификацию — для Стивена Кинга и еще нескольких знаменитостей сделали исключения

Twitter начал массово удалять синие галочки из верифицированных аккаунтов, выполняя один из давних планов нового владельца социальной сети Илона Маска. Вместе с тем, есть список знаменитостей, которые не потеряют этот «приоритет» несмотря на неуплату — это Леброн Джеймс, Уильям Шетнер и Стивен Кинг.

Изменения уже заметили в аккаунтах нескольких авторов издания Verge, репортера LA Times Мэтта Пирса и других журналистов. Интересно, что между перезагрузками страниц – галочки то появляются, то снова исчезают.

Исторически целью верификации в Twitter была возможность убедиться в том, что аккаунты известных лиц и организаций, размещавших контент на платформе, действительно принадлежали им. Теперь метку проверки может получить любой человек — просто отдав $8 в месяц за подписку Twitter Blue (в Украине — 406₴/месяц и 4245₴/год).

Илон Маск открыто выражал недовольство предыдущим методом верификации, называя его «ерундой», «коррумпированным» и «системой лордов и крестьян». Журналисты на платформах могли получить галочку почти по умолчанию — независимо от количества аудитории, что, вероятно, не соответствовало видению нового генерального директора.

Первоначально компания заявила, что начнет удалять устаревшие галочки с 1 апреля, но впоследствии крайнюю дату отсрочили до 20 апреля. С тех пор Маск по собственной инициативе забрал отметку у аккаунта The New York Times, другие удаления, кажется, не были зафиксированы.

(В ныне удаленном твите Маск говорил, что учетным записям будет предоставлено «несколько льготных недель» для оплаты галочки, хотя технические проблемы также могли сыграть свою роль).

В прошлом Twitter сталкивался с судебными исками от знаменитостей по поводу существования в соцсети их фейковых аккаунтов. Предыдущая программа верификации заработала более 10 лет назад и была далека от совершенства. Twitter не мог четко различить, кто достаточно «известен» для проверки. Также галочку стали рассматривать как знак поддержки со стороны платформы, что породило вопросы о проверке высокопоставленных ультраправых пользователей.

Однако вряд ли систему улучшит то, что ее сделали платной и доступной для любого. После первых запусков Twitter Blue соцсеть уже столкнулась с нашествием троллей и фейков – а ныне способствует появлению дезинформации в новостях. Твит от T(w)itter Daily News был ошибочно цитирован как доказательство изменений в API от якобы официальной страницы Twitter в статье CNN (в настоящее время исправлено). На самом деле это аккаунт фанов, который получил синюю отметку только потому, что имеет подписку Twitter Blue.

Вместе с тем существует так называемый «список Маска», предусматривающий предоставление синих галочек некоторым знаменитостям, несмотря на то, что они не платили за верификацию.

Леброну Джеймсу, недавно заявлявшему об отказе оплатить проверку, прислали электронное письмо, где предложили «продолжить бесплатную Twitter Blue для учетной записи @kingjames от имени Илона Маска». Медиасоветник Джеймса подтвердил, что баскетболист не покупал подписку — но если навести курсор на галочку в его аккаунте, появится сообщение, что «этот аккаунт подтвержден, поскольку он подписан на Twitter Blue и подтвердил свой номер телефона».

Позже Маск заявил, что «лично» оплатит «несколько» подписок — в том числе за аккаунты, принадлежащие писателю Стивену Кингу и актеру Уильяму Шетнеру.

I’m paying for a few personally

Кинг, которого можно поблагодарить за то, что Twitter Blue не стоит $20, ранее также заявлял, что не покупал подписку и не давал компании своего номера. Позже Маск подтвердил, что сам это сделал для писателя.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t.

— Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023