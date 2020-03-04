Год за два: Минцифры хочет сократить срок подготовки IT-специалистов с 4 до 2 лет





Министерство цифровой трансформации (Минцифры) планирует сократить сроки академической подготовки IT-специалистов до 2 лет. Отметим, сейчас срок обучения такого специалиста составляет 4 года. Причиной пересмотра называют несовершенство существующей системы подготовки, которая не отвечает требованиям развития современных технологий. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков. Напомним, он также рассказал о планах создания отдельной пятой группы для IT-ФЛП, которым хотят увеличить налоги и запретить заниматься внешнеэкономической деятельностью.

«Мы будем разговаривать с Министерством образования, чтобы увеличивать темп подготовки IT-специалистов до 2 лет. Это нерелевантно для докторов, но это релевантно для IT-образования, потому что за четыре года технологический спектр меняется», — завил Александр Борняков.

Также заместитель министра сообщил, что сейчас Минцифры вместе с Министерством образования работают над усовершенствованием академической программы для IT-специалистов, чтобы она соответствовала требованиям времени. Александр Борняков подчеркнул, что важную роль должна сыграть академическая мобильность, которая лучше адаптирует молодого IT-специалиста к работе в этом секторе экономики и позволит ему усовершенствоваться, работая с другими специалистами. По мнению заместителя министра цифровой трансформации, ключ к росту IT-сферы в Украине кроется именно в реформе образования.

Источник: УНИАН