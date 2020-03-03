Опять группа 5: правительство снова хочет создать отдельную группу для IT-ФЛП и планирует запретить для них внешнеэкономическую деятельность





Украинские чиновники не оставляют попыток «улучшить» украинскую IT-отрасль. Несмотря на тот факт, что она стабильно растёт, развивается, наращивает объёмы экспорта и налоговых выплат, правительство постоянно ищет возможности собрать с этой отрасли ещё больше налогов (отметим, в Минцифры огорчены тем фактом, что в Украине IT-ФЛП платят меньше налогов, чем юридические лица). И на этот раз в Кабмине снова решили возродить идею внедрения 5-й группы для плательщиков единого налога, которые предоставляют IT-услуги.

Напомним, осенью прошлого года после внеочередных выборов в ВРУ новое правительство предложило создать отдельную 5-ю группу для ФЛП, работающих в сфере IT. И для этой группы планировалось увеличить налоговую нагрузку по сравнению с нынешней 3-й группой плательщиков единого налога. В дальнейшем эту инициативу поддержали несколько ассоциаций от имени «IT-индустрии». Но уже в этом году в правительстве передумали вводить отдельную группу для IT-ФЛП, а вместо этого хотели внедрить отдельный «IT-налог». Но теперь в правительстве снова «передумали».

Как сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на прошедшем в Киеве форуме Level Up Ukraine, 5-ю группу всё же планируют внедрять, он условия её работы будут отличаться от ранее озвученных предложений. По словам чиновника, в рамках дискуссии власти пришли к консенсусу с представителями IT-индустрии (не уточняется, о каких именно представителях идёт речь, скорее всего, о тех же ассоциациях). Наиболее оптимальным способом существования IT-отрасли в Украине снова называют создание отдельной 5-й группы плательщиков единого налога для IT-ФЛП. При этом налоговая нагрузка на 5-ю группу будет ниже, чем планировалось ранее, но выше, чем сейчас на 3-ю группу.

«Могу сказать, что в данный момент мы пришли к согласию практически со всей IT-индустрией, что комфортный режим, в котором бы им хотелось работать, – пятая группа, которая была предложена ещё летом, но в отличие от того проекта, который включал два ЕСВ, военный сбор и повышение по 1% в год, мы решили, что предложение, которое нас устроит, – одно ЕСВ, такое же повышение, но для этой группы будет запрещена внешнеэкономическая деятельность», – рассказал Борняков.

Иными словами, предпринимателям, работающим в рамках 5-й группы, будут ежегодно повышать ставку единого налога на 1 процентный пункт, пока она не достигнет 10%. От требования уплачивать военный сбор и единый социальный взнос в двойном размере власти решили отказаться. Но, вместе с тем, таким предпринимателям и решили запретить заниматься внешнеэкономической деятельностью. Так что они не смогут заключать прямые договора с зарубежными заказчиками, а деятельность фрилансеров, которые в большинстве случаев выполняют заказы из-за рубежа, и вовсе будет невозможна в рамках новосозданной 5-й группы IT-ФЛП.

По словам чиновника, такой подход выгоден тем, что позволит избежать обходных схем, но при этом в украинскую экономику будет заходить новый бизнес, прибыль которого не будет выводиться за рубеж.

Источник: ubr