Головнокомандувач ЗС України: Бліцкригу у росіян не вийшло. Буде тяжко, але ми встоїмо

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний звернувся до українських воїнів.

«Шановні генерали, офіцери, сержанти і солдати! Дорогі бойові друзі!

Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають.

Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви.

Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.

Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!

За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!»