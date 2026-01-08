Google дарит месяц подписки Gemini Enterprise: как получить?

Подписка Gemini Enterprise предназначена для корпоративных пользователей, однако Google предлагает опробовать ее всем и бесплатно — в течение 1 месяца.
Что предлагает подписка?
- Доступ к Gemini 3 Pro
- Модель Veo 3.1 для генерации видео
- Нейросеть Nano Banana для создания изображений.
Как получить?
- Перейдите на страницу Gemini Enterprise
- Выберите внизу подписку Business edition
- Нажмите «Начать 30-дневный пробный период»
- Авторизуйтесь в аккаунте Google
- Подтвердите свои фамилию и имя
Далее вас перенаправят в привычный чат с Gemini. Никаких платежных данных вводить не нужно. Тестовый период Enterprise действует в течение 30 дней, продление подписки будет стоить $21 в месяц (но исключительно, если вы подтвердите это вручную и введете необходимые реквизиты).
От обычной подписка отличается тем, что имеет более высокие лимиты, позволяет работать командами, подключать сотрудников и внутренние платформы вроде Office 365, а также создавать агентов.
Напомним, что в декабре OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4.
