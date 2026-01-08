Google дарит месяц подписки Gemini Enterprise: как получить?

Подписка Gemini Enterprise предназначена для корпоративных пользователей, однако Google предлагает опробовать ее всем и бесплатно — в течение 1 месяца.

Что предлагает подписка?

Доступ к Gemini 3 Pro

Модель Veo 3.1 для генерации видео

Нейросеть Nano Banana для создания изображений.

Как получить?

Перейдите на страницу Gemini Enterprise

Выберите внизу подписку Business edition

Нажмите «Начать 30-дневный пробный период»

Авторизуйтесь в аккаунте Google

Подтвердите свои фамилию и имя

Далее вас перенаправят в привычный чат с Gemini. Никаких платежных данных вводить не нужно. Тестовый период Enterprise действует в течение 30 дней, продление подписки будет стоить $21 в месяц (но исключительно, если вы подтвердите это вручную и введете необходимые реквизиты).

От обычной подписка отличается тем, что имеет более высокие лимиты, позволяет работать командами, подключать сотрудников и внутренние платформы вроде Office 365, а также создавать агентов.

Напомним, что в декабре OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4.