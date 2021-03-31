Google добавила пасхалку с плывущими корабликами в честь освобождения Суэцкого канала

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На днях контейнеровоз Ever Given наконец удалось снять с мели в Суэцком канале (в том числе, благодаря приливу, а не только работе служб канала), тем самым разблокировав регулярное судоходство в канале.

По случаю этого знаменательного события компания Google решила внедрить пасхалку в свой поисковый сервис. Теперь при введении в поисковую форму фраз «Ever Given» или «Suez Canal» вместе с результатами поисковой выдачи будет отображаться и крошечный парад маленьких иконок корабликов. Тем самым Google намекает, что корабли могут беспрепятственно двигаться по Суэцкому каналу.

Вероятно, к этой анимации можно применить и более крупную метафору. Она может отображать большой поток информации в интернете, который обрабатывает поисковая система Google, аналогично тому, как флотилии корабли перемещаются по Суэцкому каналу.

Источник: The Verge