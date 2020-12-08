Google добавила Pixel новых функций: оптимизация работы с батареей, новый параметр в Google Photos, Adaptive Sound и др.





Компания Google подготовила несколько новых функций для владельцев смартфонов серии Pixel. Декабрьское обновление приносит как совершенно новые возможности, так и расширяет сферу применения функций, доступных в Pixel 5 и Pixel 4A, на устройства предыдущих поколений (Pixel 3 и новее).

Таким образом, владельцам более старых моделей Pixel станут доступны функция Hold for Me (Google Assistant ожидает, пока реальный человек ответит на звонок), режим Extreme Battery Saver («запускает только самое необходимое, чтобы вашей батареи хватило как можно дольше») и возможность разделения экрана при осуществлении звонков через Duo.

В некоторых моделях смартфонов также появится функция Adaptive Charging. Она «помогает сохранить работоспособность батареи с течением времени, динамически контролируя, насколько быстро заряжается устройство Pixel» при подключении к сети в течение ночи. Функция Adaptive Charging будет доступна для Pixels 4 и новее.

Первые устройства с поддержкой 5G, а именно Pixel 5 и Pixel 4A 5G, теперь по умолчанию будут использовать 4G для простых задач, таких как просмотр веб-страниц и отправка текстовых сообщений. Но они будут использовать соединение 5G для потоковой передачи фильмов или просмотра больших файлов. Google отмечает, что эта функция Adaptive Connectivity доступна не у всех операторов связи и не для всех приложений. В случае необходимости её можно будет отключить и постоянно использовать связь 5G (когда есть сигнал). Google также заявляет, что точность GPS-навигации на Pixel 5 и Pixel 4A 5G улучшилась с этим обновлением.

Владельцы смартфонов Pixel также найдут новые предложения для редактирования в Google Photos. В частности, появится предварительная настройка Dynamic, которая оптимизирует яркость, контраст, цвет и набор предложений неба для улучшения передачи заката и восхода солнца. На данный момент этот параметр является эксклюзивным для серии Pixel.

Владельцам моделей Pixel 5 и Pixel 4A станет доступна функция Adaptive Sound. Она «использует микрофон для оценки акустики рядом с вами, а затем регулирует настройки эквалайзера звука в определённых приложениях». Таким образом, смартфон в ванной комнате будет настраивать звук иначе, чем в спальне. Google отмечает, что «все данные микрофона», записанные для оптимизации динамика, удаляются вскоре после записи. Компания также заявляет, что эта функция всегда работает локально на устройстве пользователя и не отправляет звук в облачные сервисы.

Наконец, обновление приносит больше возможностей для индивидуальной настройки домашнего экрана на смартфонах Pixel. Пользователи смогут выбрать «новые значки, представления сетки и формы приложений».

Источник: The Verge