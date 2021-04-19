Google добавила в Chrome 90 функцию быстрого перехода к выделенному тексту на том или ином сайте

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С выходом обновления Chrome 90 у пользователей появилась новая возможность создавать прямые ссылки на выделенные фрагменты веб-страниц. Изначально запущенное в прошлом году расширение Link to Text Fragment теперь встроенная функциональность браузера Chrome.

Обновление распространяется постепенно, поэтому некоторым придется подождать его некоторое время. Новая функция работает так же, как и расширение браузера, согласно ее описанию в блоге менеджера по продуктам Google Кейси Хокинса. После перехода на веб-страницу нужно выделить необходимый текст для создания быстрой ссылки, а затем нажать правую кнопку мыши и выбрать опцию «Copy Link to Highlight». После этого генерируется URL-адрес, заканчивающийся знаком решетки (#), которым можно делиться с другими пользователями. После нажатия на ссылку они сразу перейдут к нужному фрагменту текста, а не в начало страницы.

Функция «Copy Link to Highlight» уже доступна для некоторых пользователей на настольных компьютерах и устройствах Android. На iOS она станет доступна «скоро».