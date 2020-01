Google организовала Heritage on the Edge — виртуальный тур по историческим достопримечательностям, находящимся на грани исчезновения из-за климатического кризиса

В прошлом году команда Google Arts & Culture, объединившись с NASA, CERN и другими, создала крупнейшую онлайн-выставку Once Upon a Try об изобретениях и открытиях за всю историю человечества. В рамках новой коллаборации с CyArk и ICOMOS команда Google Arts & Culture запускает новый проект с говорящим названием Heritage on the Edge («Наследие на грани»). Это онлайн-выставка культурного наследия человечества: мест и объектов, находящихся под угрозой исчезновения вследствие климатического кризиса. То есть, да, своего рода красная книга.

Google запустила этот сайт, чтобы привлечь внимание общественности на актуальность проблемы климатического кризиса, которая оказывает разрушительное влияние на культурное наследие.

Авторы Heritage on the Edge подчеркивают серьезность ситуации на примере пяти мест Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект содержит более 50 онлайн-экспонатов, 3D-моделей, экскурсий в режиме Просмотра улиц и интервью с местными экспертами и сообществами о знаменитых достопримечательностях, таких как статуи Рапа-Нуи (остров Пасхи), большая мечеть Багерхат в Бангладеш, метрополис Чан- Чан в Перу, Эдинбургский замок в Шотландии и прибрежный город Килва-Кисивани в Танзании — местах культурного наследия, пострадавших от климатического кризиса.

«Прежде всего, этот проект — это призыв к действию. Влияние изменения климата на наше культурное наследие отражает более весомые влияния на нашу планету и требует решительной и содержательной реакции. Хотя действия на отдельных исторических местах могут предотвратить их потери, единственным рациональным решением является системные изменения и глобальное сокращение выбросов парниковых газов. Проект «Heritage on the Edge» собирает истории о потерях, но также о надежде и восстановлении. Они напоминают нам, что все наше культурное наследие, в особенности, эти знаковые достопримечательности Всемирного наследия, нечто большее, чем просто туристические достопримечательности. Они являются местами большого национального, духовного и культурного значения».

Источник: Google