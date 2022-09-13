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Не ждите нового Pixelbook — Google его отменила, распустила команду разработчиков и, похоже, вовсе свернула это направление бизнеса

Не ждите нового Pixelbook — Google его отменила, распустила команду разработчиков и, похоже, вовсе свернула это направление бизнеса

6 октября состоится ежегодная традиционная презентация Made by Google, на которой совершенно точно полноценно анонсируют смартфоны Pixel 7 и смартчасы Pixel Watch, а еще, вероятно, более дешевый Chromecast. А вот нового Pixelbook на презентации можно не ждать — Google отменила следующую версию своего ноутбука Pixelbook и расформировала команду, отвечавшую за его разработку, сообщает The Verge со ссылкой на осведомленные источники внутри компании.

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Сообщается, что разработка следующего поколения флагманского хромбука Pixelbook «сильно затянулась» и ее свернули, а сотрудников перевели на другие актуальные проекты. Очевидно, это перераспределение ресурсов связано с желанием руководства уменьшить операционные расходы на фоне повышения инфляции во всем мире вместе с другими экономическими потрясениями и соответствующего изменения потребительских настроений на рынке ПК.

В Google пока никак не комментировали эту информацию и не делали публичных заявлений. Но нет оснований сомневаться в правдивости этих сведений. И поскольку Google сняла с продаж Pixelbook еще в 2020 году , этот шаг фактически означает, что компания официально все с ноутбуками и покидает рынок после почти десяти лет попыток закрепиться на нем. Речь именно о выпуске ноутбуков в классическом формфакторе, а не гибридных планшетах и ​​трансформерах 2-в-1.

По крайней мере, какое-то время Google не будет выпускать Pixelbook в традиционном формфакторе ноутбука — пока не решит вернуться с новой моделью. И это довольно иронично на фоне возвращения Google на рынок планшетов после 8-летней паузы — новый Pixel Tablet ожидается только в 2023 году. Иронично потому, что в свое время Google уже отказывалась от линейки хромбуков Pixel в пользу планшетов и модели Pixel Slate, которая наконец провалилась в продажах и привела к сворачиванию бизнес-направления.

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Ниже — кратко вспоминаем путь Google на рынке ПК и сегменте хромбуков (хронология):

  • Оригинальный Google Chromebook Pixel дебютировал 21 февраля 2013 года, а через два года — в марте 2015 года — вышло второе поколение. Обновленная модель получила неплохие характеристики и стоила дешевле предшественника. В конце августа 2016 года Google приостановила продажу Chromebook Pixel 2 без выпуска новой модели.
  • В 2017 году Google снова изменил стратегию — первый Pixelbook стал высококлассной альтернативой «народным» Chromebook. Конвертируемый ноутбук (2-в-1) с 12,3-дюймовым экраном по цене от $999 и стилусом Pixelbook Pen за $99, который нужно было покупать отдельно.
  • В 2019 году Google представила более доступный Pixelbook Go за $649, который в то же время позиционировался как премиальный Chromebook с брендом Pixel. Он все еще продается  и остается единственным Pixel из ChromeOS.

Несмотря на то, что устройства Chromebook под брендом Pixel преследовали цель продемонстрировать, как расширились возможности ОС ChromeOS с аппаратным обеспечением премиумкласса, они, субъективно, никогда не были так популярны, как более дешевые модели сторонних производителей, которые давно доминируют в образовательном сегменте. За последние несколько лет популярность доступных ноутбуков с ChromeOS заметно увеличилась — и этому хорошо поспособствовала пандемии и Microsoft собственной политикой продвижения Windows 11.

Поставки хромбуков в 2020 году впервые перевалили за 30 миллионов штук — это лучший результат за всю историю


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