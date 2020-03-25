Google и LG откажутся от использования чипсета Snapdragon 865 в своих флагманских смартфонах из-за его высокой цены





Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865 является одним из наиболее производительных чипсетов для смартфонов на рынке, но в то же время он и очень дорогой. Настолько дорогой, что некоторые производители смартфонов, такие как Google и LG, решили отказаться от его использования в своих устройствах премиальных сегментах.

Предыдущие слухи указывали, что смартфон LG G9 может поставляться с чипсетом Snapdragon 765 вместо флагманской системы-на-чипе Snapdragon 865. И тому есть вполне логическое объяснение. По данным Ars Technica, Qualcomm требует, чтобы производители смартфонов покупали отдельный модем Snapdragon X55 5G, работающий в паре с процессором Snapdragon 865. Но такой подход несёт дополнительные расходы для производителей конечных устройств. Помимо увеличения стоимости за счёт использования дополнительных компонентов, они также вынуждены пересматривать внутреннюю конструкцию мобильных устройств – использовать более эффективную систему охлаждения, добавлять отдельные системы питания для чипсета и модема. Это влечёт за собой дополнительные расходы как на этапе разработки, так и в производстве. Вероятно, это является одной из причин увеличения стартовой стоимости смартфонов серии Samsung Galaxy S. Если в прошлом году цена самой доступной версии составляла $749, то в 2020 году – уже $999.

Согласно имеющейся информации, компании Google и LG решили остановить свой выбор на мобильном процессоре Snapdragon 765G. Но не только потому, что он изначально дешевле, но ещё и по причине наличия встроенного 5G. А такая компоновка избавляет производителей от множества проблем с внутренним дизайном мобильных устройств. Конечно, модем Snapdragon X52 5G в чипсете Snapdragon 765G является менее производительным решением по сравнению с моделью Snapdragon X55 5G, но в любом случае он обеспечит более высокую скорость подключения, чем LTE решения.

Очевидный компромисс при использовании чипа Snapdragon 765G заключается в том, что пользователи не получат такой же производительности, как от флагманов на базе процессора Snapdragon 865. Но они могут рассчитывать на более доступный флагман. При этом производителям нужно задуматься о предоставлении дополнительных преимуществ, чтобы стимулировать потребителей выбрать флагманский смартфон с не флагманским чипсетом. В случае Google это могут быть улучшенные возможности камеры и какие-либо дополнительные сервисы.

Источник: wccftech