Google купила стартап Redux, разрабатывающий технологию передачи звука через дисплей смартфона

По данным Bloomberg, компания Google приобрела стартап Redux из Великобритании. Его команда занимается разработкой технологии, которая позволяет передавать звук и сенсорную обратную связь непосредственно через дисплей смартфона.

Причём, сделка, якобы, состоялась ещё в августе 2017 года, но официальных сообщений по этому поводу ещё не поступало. После получения контроля над стартапом Google прекратила работу его сайта.

Ранее Redux демонстрировал работу своей технологии на примере планшета, оснащённого приводами, передающими вибрацию на экран. Благодаря этому удалось трансформировать дисплей в динамик и воспроизводить через него музыку. Отказавшись от использования динамика в смартфонах, Google сможет освободить внутреннее пространство для более крупной и ёмкой батареи или других важных компонентов.

Redux tech turns the screen into a speaker, and a haptic surface. Trying it out here. The sound is actually coming from the screen. pic.twitter.com/VPAi6TzKk9

— Stan Schroeder (@franticnews) 28 февраля 2017 г.