Google Maps получит собственную модель искусственного интеллекта, чтобы облегчить поиск нужных мест

Google решила расширить сферу применения искусственного интеллекта и добавить его в сервис Google Maps. Как ожидается, это новшество позволит пользователям находить интересные места благодаря использованию больших языковых моделей.

Новая функция будет отвечать на запросы о рекомендациях ресторанов или магазинов, анализируя подробную информацию Maps о более чем 250 млн мест и отзывы более 300 млн участников сообщества. Новая функция первоначально будет доступна в США. Пока не сообщается, когда она распространится на другие страны.

Сама Google описывает возможность использования этой функции следующим образом:

«Допустим, вы посещаете Сан-Франциско и хотите запланировать несколько часов на поиски уникальных винтажных находок. Просто уточните в Maps, что вы ищете, например «места с винтажной атмосферой в Сан-Франциско». Наши модели искусственного интеллекта будут анализировать обширную информацию Maps о близлежащих предприятиях и местах, а также фотографии, оценки и отзывы сообщества Maps, чтобы давать вам заслуживающие доверия рекомендации»

Неясно, насколько это будет отличаться от, скажем, простого поиска «винтажный магазин Сан-Франциско» в обычной строке поиска Google Maps.

Сначала доступ к новой функции генеративного ИИ в Google Maps получат участники сообщества Local Guides. Позже компания откроет доступ для всех пользователей.

Источник: The Verge