Новости Софт 28.11.2023 в 17:10 comment views icon

Google начнет удалять неактивные учетные записи с 1 декабря – Как этого избежать?

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Уже через несколько дней Google приступит к удалению старых неактивных учетных записей. Соответствующие изменения в правилах вступят в силу с 1 декабря.

Об этих изменениях Google сообщила еще в мае. Компания будет удалять учетные записи, которые на протяжении нескольких лет не проявляли никакой активности. Следует отметить, что Google не удалит все неактивные аккаунты сразу же 1 декабря. Компания заявляет, что планирует применить поэтапный подход, «начиная с учетных записей, которые были созданы и никогда больше не использовались».

Владельцам заброшенных аккаунтов, которые все же хотят сохранить контроль над ними, рекомендуется авторизоваться в них и выполнить какие-либо действия. Помимо авторизации также можно прочитать или отправить электронную почту, воспользоваться хранилищем Google Drive, просмотреть видео на YouTube, загрузить приложение в Google Play Store, авторизоваться через Google в сторонние сервисы или воспользоваться поиском Google. Любое из этих действий должно сбросить таймер неактивности, что отсрочит удаление учетной записи еще на 2 года.

Отдельно нужно зайти в Google Photos, чтобы избежать удаления данных, хранящихся в этом сервисе. Дело в том, что Google «оставляет за собой право удалить данные в продукте, если вы неактивны в этом продукте в течение как минимум двух лет». Однако учетные записи с видео на YouTube и активными подписками не будут удалены.

Перед удалением учетной записи Google будет присылать письма с уведомлениями на электронную почту как затронутой учетной записи, так и на резервную почту. Так что желательно настроить резервную активную электронную почту во всех своих неактивных аккаунтах, чтобы избежать их потери.

Google заявляет, что эти изменения связаны с вопросами безопасности. Старые заброшенные учетные записи с большой долей вероятности могут быть скомпрометированы.

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Источник: The Verge

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