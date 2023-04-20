Google открыла регистрацию на третий поток по бесплатной обучающей программе по облачным технологиям. Фокус на DevOps и Cloud Architect

Компания Google продолжила действие бесплатной программы «Развивайте карьеру с Google Cloud» и объявила набор участников на третий поток. Этот поток продлится с 10 мая по 8 июля 2023 года и будет фокусироваться на двух ролях: DevOps и Cloud Architect. Представители этих профессий отвечают за то, чтобы ПО было построено и реализовано надежно и безопасно, чтобы эффективно добиваться целей бизнеса.

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Программа «Развивайте карьеру с Google Cloud» призвана помочь украинским IT-специалистам получать навыки работы с облачными технологиями. Участники этого потока программы смогут получить новые награды за полученные навыки, а также бесплатные ваучеры на сдачу сертификационного экзамена Google Cloud.

Отмечается, что программа «Развивайте карьеру с Google Cloud: DevOps и Architect» будет полезна для:

IT-специалистов и разработчиков, желающих научиться работать с инфраструктурой программного обеспечения и улучшать ее.

Студентов IT-сферы, стремящихся узнать о новых подходах и практиках, применяемых DevOps Engineers и Architects для разработки продуктов.

Для участия в программе желательно иметь базовый уровень английского языка. Это существенно облегчит обучение.

Что получат участники программы:

60 дней бесплатного доступа ко всем курсам на платформе Google Cloud Skills Boost.

Лекции и открытые сессии ответов от специалистов Google о том, как начать свой путь в DevOps Engineer и Architect, а также технические воркшопы, карьерные консультации.

Практический опыт и бейджи навыков Google Cloud (Google Cloud skill badges), которые можно добавить в свой профиль на LinkedIn.

Индивидуальные направления обучения, в частности, с фокусом на DevOps и Architect. Каждое направление обучения содержит коллекции контента, которые объединяют онлайн-курсы по запросу и практическое обучение.

Новые награды за три и более полученных бейджей навыков.

Бесплатные ваучеры на сертификационный экзамен Google Cloud по 12+ бейджам навыков, полученным в течение первых трех потоков программы.

Регистрация на третий поток уже открыта по этой ссылке. По завершении регистрации заинтересованные лица получат электронное письмо с инструкцией по дальнейшим действиям вместе с информацией о вебинарах и воркшопах. Обучение начнется 10 мая 2023 года.

До конца 2023 года Google хочет научить до 10 000 украинцев, как работать с облачными технологиями, чтобы способствовать цифровой трансформации Украины и расширить возможности трудоустройства для IT-специалистов и специалистов смежных специальностей.