Google Pixel 10 принудительно замедляет зарядку после 200 циклов, и это нельзя выключить

Функция поддержки состояния батареи Google Pixel 9a дебютировала в начале этого года, и не была обязательной для остальной линейки. Для всех Pixel 10 — будет.

Google подтвердил Android Authority, что на всех Pixel 10 будет «Помощь с поддержанием состояния батареи», и ее нельзя будет выключить. Это означает, что скорость зарядки Pixel 10 и эффективное время работы от батареи со временем будут снижаться.

«Это программное обеспечение будет регулировать максимальное напряжение аккумулятора поэтапно, начиная с 200 циклов зарядки и постепенно увеличивая эффект до 1000 циклов зарядки, чтобы помочь стабилизировать производительность аккумулятора и его старение. Вы можете заметить небольшое уменьшение времени работы аккумулятора по мере его старения. Помощь со здоровьем аккумулятора также настроит скорость зарядки телефона на основе скорректированной емкости. Вы можете заметить незначительное изменение в производительности зарядки аккумулятора», — объяснял Google во время выпуска Pixel 9a.

Со временем заряд батареи всех смартфонов снижается, что приводит к уменьшению времени автономной работы. Google утверждает, что Pixel 8a и новые модели имеют ресурс в 1000 циклов зарядки, прежде чем их батареи разрядятся до 80% эффективной емкости. Однако функция поддержки состояния батареи заметно снижает емкость батареи быстрее, чем при стандартной естественной деградации.

В 2025 году несколько более старых Pixel A испытали серьезные проблемы с батареей. Pixel 4a еще в январе получили обязательное обновление, которое значительно сократило время работы батареи и скорость зарядки. Аналогичное обновление вышло для Pixel 6a в июле. Также Google предложил бесплатную программу замены аккумулятора для некоторых Пиксель 7а из-за проблем с раздутием батареи.

Android Authority отмечает, что некоторые конкуренты Google решают эту проблему не автоматическим замедлением, а более качественными батареями. Топовые модели Samsung могут выдерживать 2000 циклов зарядки, прежде чем их эффективная емкость упадет до 80%, а батареи OnePlus и OPPO предлагают 1600 циклов.

Также сейчас в тренде батареи повышенной емкости — Realme тизерить смартфон с аккумулятором на более 10000 мАч, много новых моделей выходит с батареями 6000-7000 мАч. Большая емкость означает большее время автономной работы до следующей зарядки, а следовательно меньшее количество зарядок и лучшее сохранение ресурса. Поэтому они не нуждаются применять методы, которые разочаровывают пользователей.