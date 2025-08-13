Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте

Компания OPPO AED Украина сообщила о выходе на украинский рынок новой линейки смартфонов Reno14. До 24 августа при заказе моделей Reno14 5G и Reno14 FS 5G можно получить в подарок смарт-часы OPPO Watch X.

OPPO Reno14 5G

Модель OPPO Reno14 5G получила 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2760×1256 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц, HDR10+ и пиковую яркость 1200 нит. За производительность отвечает процессор Dimensity 8350. В Украине будет доступна модель с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 256 ГБ.

Камера на тыльной панели состоит из трех модулей. Главный имеет сенсор 50 Мп, OIS и объектив f/1.8. Он дополнен 50 Мп перископическим телефото модулем (80 мм, 3,5x, OIS) и 8 Мп сверхширокоугольным модулем с автофокусом. Фронтальная камера также содержит 50 Мп сенсор с автофокусом. Емкость батареи составляет 6000 мА-ч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Новинка имеет толщину 7,32 мм и вес 187 г. Корпус обеспечивает защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

OPPO Reno14 FS 5G

В случае OPPO Reno14 FS 5G используется 6,57-дюймовая AMOLED панель с разрешением 2372×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на платформе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с GPU Adreno 710. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а емкость встроенного хранилища ─ 512 ГБ.

Камера на задней панели тоже тройная, но немного проще. Главный 50-мегапиксельный модуль дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 2-мегапиксельным макро модулем. Фронтальная камера ─ 32-мегапиксельная. О наличии оптической стабилизации изображения не упоминается ни в одном из модулей.

Емкость аккумулятора также составляет 6000 мА-ч, а мощность быстрой зарядки ограничена на уровне 45 Вт. Защиту от воды и пыли сохранили.

С 13 по 24 августа 2025 года, модели Reno14 5G (12/256 ГБ) и Reno14 FS 5G (12/512 ГБ) можно заказать по ценам от 24 999 грн и получить в подарок смарт-часы OPPO Watch X. Reno14 FS 5G доступен в цветах Изумрудный Зеленый и Перламутровый Голубой, а Reno14 5G — в цветах Изумрудный Зеленый и Перламутровый Белый.