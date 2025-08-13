Новости Устройства 13.08.2025 comment views icon

Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте

Компания OPPO AED Украина сообщила о выходе на украинский рынок новой линейки смартфонов Reno14. До 24 августа при заказе моделей Reno14 5G и Reno14 FS 5G можно получить в подарок смарт-часы OPPO Watch X.

OPPO Reno14 5G

Модель OPPO Reno14 5G получила 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2760×1256 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц, HDR10+ и пиковую яркость 1200 нит. За производительность отвечает процессор Dimensity 8350. В Украине будет доступна модель с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 256 ГБ.

Нові OPPO Reno14 5G та FS 5G вже в Україні: від 25 тис. грн і подарунок у комплекті
OPPO Reno14 5G

Камера на тыльной панели состоит из трех модулей. Главный имеет сенсор 50 Мп, OIS и объектив f/1.8. Он дополнен 50 Мп перископическим телефото модулем (80 мм, 3,5x, OIS) и 8 Мп сверхширокоугольным модулем с автофокусом. Фронтальная камера также содержит 50 Мп сенсор с автофокусом. Емкость батареи составляет 6000 мА-ч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Новинка имеет толщину 7,32 мм и вес 187 г. Корпус обеспечивает защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

OPPO Reno14 FS 5G

В случае OPPO Reno14 FS 5G используется 6,57-дюймовая AMOLED панель с разрешением 2372×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на платформе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с GPU Adreno 710. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а емкость встроенного хранилища ─ 512 ГБ.

Нові OPPO Reno14 5G та FS 5G вже в Україні: від 25 тис. грн і подарунок у комплекті
OPPO Reno14 FS 5G

Камера на задней панели тоже тройная, но немного проще. Главный 50-мегапиксельный модуль дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 2-мегапиксельным макро модулем. Фронтальная камера ─ 32-мегапиксельная. О наличии оптической стабилизации изображения не упоминается ни в одном из модулей.

Емкость аккумулятора также составляет 6000 мА-ч, а мощность быстрой зарядки ограничена на уровне 45 Вт. Защиту от воды и пыли сохранили.

С 13 по 24 августа 2025 года, модели Reno14 5G (12/256 ГБ) и Reno14 FS 5G (12/512 ГБ) можно заказать по ценам от 24 999 грн и получить в подарок смарт-часы OPPO Watch X. Reno14 FS 5G доступен в цветах Изумрудный Зеленый и Перламутровый Голубой, а Reno14 5G — в цветах Изумрудный Зеленый и Перламутровый Белый.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Взрыв Redmi Note 13 Pro: Xiaomi отказала в гарантийной заявке
Мировой релиз OnePlus Nord 5 — исключительная селфи-камера и ИИ на базе Google Gemini от €449
Samsung Galaxy S25 FE: полные характеристики "народного" флагмана до анонса
Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети
Google «засветил» всю линейку Pixel 10
Poco F7 уже в Украине: Snapdragon 8s Gen 4 и батарея на 6500 мА*ч от 18 тыс. грн
Очень тонкий Samsung Galaxy Fold7 на очень большом фото и вероятная дата выхода
Китай — новый главный рынок Apple? iPhone опередил местные бренды из-за правительственных субсидий, а в США есть риск пошлин
Теперь не оштрафуют за несвоевременное обновление данных в ТЦК — но есть нюансы
Samsung обновляет линейку — Galaxy S26 будет три, но без базовой модели
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
Представлен Vivo V60: тройная Zeiss камера, батарея 6500 мА-ч в тончайшем корпусе и цена от $425
Poco F7 «слили» до презентации: дизайн, характеристики и дата запуска
Вышли Realme 15 и 15 Pro — IP69, 7000 мА-ч и зарядка 80 Вт по цене от $280
Представлен Moto G100 Pro — сверхъяркий OLED и большая батарея от $195
Владельцы iPhone более беспечны, чем пользователи Android, и пренебрегают безопасностью, — исследование
Официальные рендеры Xiaomi Redmi 15 — две версии, 7000 мАч, от $215
Первые живые фото Apple iPhone 17 Pro Apple iPhone 17 Pro
Полиция этой европейской страны думает, что каждый владелец Google Pixel — наркоторговец
В Украине заработала "Дія.Картка": единая карта для (почти) всех государственных выплат
Ужас 4a возвращается: Google ограничит батареи Pixel 6a из-за перегрева
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить