Google Pixel 4 возвращается к жизни с новой прошивкой LineageOS 23

Вадим Карпусь

Google окончательно прекратила поддержку Pixel 4 и Pixel 4 XL еще в октябре 2022 года, выпустив финальное обновление с Android 13. Впоследствии вышел лишь один апдейт безопасности и исправления ошибок — и на этом все. Однако в 2025 году смартфон 2019 года неожиданно получил шанс на новую жизнь благодаря команде LineageOS.

Команда добавила официальную поддержку Pixel 4 и Pixel 4 XL в составе LineageOS 23 — кастомной прошивки на базе Android 16. Ранее для этих моделей существовали только неофициальные сборки, но теперь поддержка стала полноценной.

Статус «официальной поддержки» означает, что разработчики считают прошивку стабильной для ежедневного использования. Все ключевые функции смартфона работают корректно, без критических ограничений или серьезных багов.

Для владельцев Pixel 4, которые до сих пор используют смартфон как основной или резервный, это реальная возможность существенно продлить срок его службы — даже после завершения официальной поддержки со стороны Google.

Конечно, установка LineageOS 23 требует разблокировки загрузчика и прошивки кастомной версии ROM. Для пользователей без опыта это может выглядеть сложно, но для тех, кто хочет «оживить» свой Pixel, альтернативы фактически нет.

LineageOS 23 официально дебютировала в середине октября этого года. Кроме Android 16, прошивка получила обновленные системные приложения. В частности, камера Aperture была переписана с нуля для лучшей производительности. Также добавили поддержку JPEG Ultra HDR и съемки в формате RAW + JPEG на совместимых устройствах.

Стоит учесть важный нюанс: LineageOS 23 основана на начальном релизе Android 16, а не на актуальной версии Android 16 QPR2. Команда LineageOS еще не завершила миграцию на более новую ветку.

Из-за этого пользователи Pixel 4 не получат часть ключевых возможностей Android 16, в частности новый дизайн-язык Material 3 Expressive, функцию Live Updates и другие нововведения.

Разработчики уже работают над LineageOS 23.2 на основе Android 16 QPR2, но ее релиз может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Все необходимые инструкции по установке LineageOS 23 для Pixel 4 и Pixel 4 XL, а также ссылки на загрузку прошивки, доступны на официальном сайте проекта.

Источник: androidpolice

