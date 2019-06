Google Pixel Slate станет последним в своем роде. Компания все-таки распрощалась с планшетами

В марте появились сообщения, что Google готовится к закрытию подразделения по выпуску планшетов и ноутбуков. Затем спустя месяц Google самолично опровергла эти слухи, анонсировав выпуск новых устройств в рамках линеек Pixelbook и Pixel Slate. Вероятно, на тот момент все так и было, но вот сегодня компания официально подтвердила, что больше не собирается выпускать новые планшеты. То есть, планшет Pixel Slate с Chrome OS, вышедший осенью прошлого года, станет последним в своем роде. О решении отказаться от выпуска планшетов сообщил в своем твиттере вице-президент и глава аппаратного бизнеса Google Рик Остерлох.

Hey, it's true…Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)

— Rick Osterloh (@rosterloh) June 20, 2019