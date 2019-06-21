Google Pixel Slate станет последним в своем роде. Компания все-таки распрощалась с планшетами





В марте появились сообщения, что Google готовится к закрытию подразделения по выпуску планшетов и ноутбуков. Затем спустя месяц Google самолично опровергла эти слухи, анонсировав выпуск новых устройств в рамках линеек Pixelbook и Pixel Slate. Вероятно, на тот момент все так и было, но вот сегодня компания официально подтвердила, что больше не собирается выпускать новые планшеты. То есть, планшет Pixel Slate с Chrome OS, вышедший осенью прошлого года, станет последним в своем роде. О решении отказаться от выпуска планшетов сообщил в своем твиттере вице-президент и глава аппаратного бизнеса Google Рик Остерлох.

Hey, it's true…Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu) — Rick Osterloh (@rosterloh) June 20, 2019

Да, это правда. «Железная» команда Google теперь целиком и полностью сосредоточится на ноутбуках, но не сомневайтесь, команды Android и Chrome OS на 100% привержены долгосрочному сотрудничеству с нашими партнерами, выпускающими планшеты для всех сегментов рынка.

Известно, что в разработке у Google были как минимум два новых планшета, которые были компактнее нынешней модели Pixel Slate, но на этой неделе оба были отменены из-за «разочаровывающих результатов тестов проверки качества». Судя по всему, руководство Google посчитало эти устройства бесперспективными, что в целом не удивительно, учитывая текущее положение дел на рынке. С учетом того, что после Nexus 7 в 2012 году планшеты Google не пользовались большим спросом, это решение напрашивалось само собой.

В комментарии Computer World представитель Google указал на высокую вероятность выпуска преемника ноутбука Pixelbook до конца 2019 года. То есть, вполне вероятно, что Pixelbook 2 дебютирует вместе со смартфонами Pixel 4 в октябре.

Источник: The Verge