Google тизерит Pixel 8 и Pixel 8 Pro в официальном видео, в другом показали Pixel Watch 2 и Pixel Buds Pro

В официальном тизере Google демонстрирует новые смартфоны Pixel 8 Pro и Pixel 8, которые будут представлены 4 октября. В отличие от Pixel 8 Pro, младший смартфон получил не так много утечек, в ролике его можно рассмотреть подробнее.

Обычный Pixel 8 показан в розовом (Rose) цвете, с матовым покрытием металлических реек и панели камеры. Кривизна углов на Pixel 8 кажется более выразительной, чем у Pixel 8. В 23-секундном ролике смартфон показан со всех сторон. Также демонстрируется Pixel 8 Pro в цвете Porcelain.

Оба телефона и Pixel Watch 2 показаны в верхней части Google Store со слоганом Prepare for landing. Также страница подтверждает анонсированные названия гаджетов: Pixel 8, Pixel 8 Pro и Pixel Watch 2.

Несколько ранее был опубликован другой тизер под названием The W8 is Almost Over. Он анонсирует событие 4 октября и показывает Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 и наушники Pixel Buds Pro.

Смартфон показан в цвете Porcelain. Часы похожи на предыдущее поколение, но поворотная головка более плавная и округлая и больше не напоминает крышку бутылки. Наушники – также в цвете Porcelain.

Источник: 9to5google и 9to5google