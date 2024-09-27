Google потратила $2,7 млрд, чтобы снова нанять своего айтишника — его забраковали за «неинтересный» продукт

Три года назад инженер-программист предложил Google проект ИИ-чатбота, однако его забраковали и мужчина уволился из компании, чтобы основать собственный стартап.

Ноам Шазир пришел в Google еще в 2000 году — в числе первой сотни сотрудников, однако уволился из компании в 2021 году после того, как компания отказалась выпустить чат-бот, который программист разработал с коллегой Даниэлем Де Фрейтасом.

В последующие годы Фрейтас и Шазир основали Character.AI — ныне один из самых известных стартапов в сфере ИИ в Кремниевой долине, который в прошлом году оценили в $1 млрд. В августе Character.AI сообщил, что продукты компании имеют 20 миллионов активных пользователей ежемесячно и тогда же объявил о сделке, которая предусматривает присоединение стартапа к подразделению искусственного интеллекта Google DeepMind.

По данным The Wall Street Journal, Google заплатила Character.AI $2,7 миллиарда за лицензирование технологии и привлечение Шазира с командой к работе в подразделении. Лицензионное соглашение особенно тем, что позволяет Google получить доступ к интеллектуальной собственности Character.AI — немедленно и без разрешений регуляторов и прочей бюрократии (как было бы в случае полноценного приобретения).

Издание, ссылаясь на сотрудников, пишет, что присоединение Character.AI в первую очередь рассматривалось, как возможность вернуть Шазира. Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт восхищался специалистом, заявляя, что тот может построить ИИ, способный работать на уровне с интеллектом человека.

«Если в мире есть кто-то, кто, вероятно, это сделает, то это будет он», — говорил Шмидт о Шазире во время выступления в Стэнфордском университете в 2015 году.

Бот, который изначально предложил Шазир Google, назывался Meena и должен был отвечать текстом на запросы людей. Инженер считал, что продукт — это то, что заменит поисковик Google в будущем, однако в компании его идею не поддержали.

Сейчас Google представляет Шазира, как одного из руководителей разработки следующей версии Gemini — собственной ИИ-модели компании, которая конкурирует с хитовым ChatGPT от OpenAI. Напомним, что в этом году Gemini временно лишили возможности генерировать изображения после неточных и оскорбительных результатов. Интересно, сможет ли исправить эти проблемы Шазир?

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