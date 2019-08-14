Google представила Lexend — новый шрифт для более быстрого чтения документов и таблиц

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Компания Google представила новый шрифт без засечек под названием Lexend, разработанную специально для повышения скорости чтения. Его автор — это Томас Джокин (автор популярного шрифта Quicksand), который создал семь вариантов с разным межбуквенным интервалом.

Наглядное представление о шрифте дает анимация ниже:

Шрифт Lexend доступен для использования в Google Docs, Sheets и Slides. Чтобы применить Lexend, нужно перейти в меню «Шрифты» на панели инструментов и выбрать опцию «Больше шрифтов». Затем в поле поиска задать шрифт Lexend и добавить его.

Источник: Techcrunch