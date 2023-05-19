Google представил исправление ошибок в URL для Chrome, улучшенную Live Caption и новые функции для людей с ограниченными возможностями

Браузер Google Chrome сможет проверять введенные URL-адреса на наличие опечаток и предлагать веб-сайты на основе того, что, по его мнению, вы имели в виду. Сначала функция появится на ПК и выйдет на мобильных устройствах в ближайшие месяцы.

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Инструмент поможет избежать ситуаций, когда пользователи попадают на поддельные сайты в результате ошибок набора и оставляют там свои данные. С другой стороны, написание адресов «правильных» сайтов часто отличается от того, которое можно было ожидать – Google понадобится высокая точность в этом вопросе.

Кроме того, Google обновил функцию Live Caption, расшифровывающую речь в реальном времени. Теперь пользователи смогут набирать текстовый ответ во время телефонного разговора и телефон прочитает его вслух звонящему. Вначале возможность появится на актуальных устройствах Pixel, затем распространится на предыдущие поколения и другие смартфоны Android. Также Live Caption добавят поддержку французского, итальянского и немецкого языков.

В Google Maps поменяется отображение мест, доступных для людей с ограниченным и возможностями: соответствующий значок будет более доступным. Ранее нужно было выбрать функцию «Доступные места» на Картах, чтобы увидеть, есть ли в конкретном месте вход без ступенек.

Также компания объявила о закрытом бета-тестировании нескольких новых функций в своем приложении Lookout для слепых или слабовидящих. Приложение на базе ИИ теперь может обрабатывать и генерировать описания изображений независимо от того, есть ли у них метаданніе (подписи или замещающий текст). Пользователи могут задавать дополнительные вопросы об этих изображениях, на которые приложение попытается ответить, используя расширенную модель визуального языка от Google DeepMind.

Источники: Google, The Verge