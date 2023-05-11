Google Maps расширяет 3D-режим Immersive View на маршруты

На конференции Google I/O 2023 анонсировали запуск функции «иммерсивного вида» для маршрутов, которая облегчит визуализацию пути к тому месту, куда вы планируете путешествовать.

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Новая функция базируется на Immersive View, которую Google впервые анонсировала на I/O в прошлом году, и с ней план вашего путешествия станет более привлекательным: он будет выглядеть не просто, как линия из пункта А в пункт Б, а как трехмерное изображение с визуализацией зданий и ориентиров, а также видом на территорию с высоты птичьего полета.

План маршрута будет содержать всю ключевую информацию: загруженность дорог, погода, качество воздуха, наличие парковочных мест или велосипедных дорожек и т.д.

Вот как это выглядит:

Правда, придется немного подождать, пока появится возможность протестировать функцию. В Google говорят, что она появится в ближайшие месяцы на iOS и Android в 15 городах, включая Амстердам, Берлин, Дублин, Флоренцию, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сиэтл, Токио и Венецию.