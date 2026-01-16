Google представила новый ИИ для перевода: 3 модели, поддержка 55 языков и запуск на смартфоне

Google «ударила» по ChatGPT Translate выпуском нового открытого набора ИИ-моделей для перевода: всего через несколько часов после тихого релиза OpenAI.

Семейство моделей Google TranslateGemma поддерживает 55 языков (включая украинский) и доступно в трех размерах:

4B — для запуска на смартфонах;

12B — для ноутбуков;

27B — для облачных серверов.

За основу исследователи взяли Gemma 3 и использовали контролируемую точную настройку (SFT) с разнообразным набором данных — человеческие переводы и синтетические от Gemini. По словам Google, это позволило моделям достичь широкого охвата языков, даже языков с низким уровнем ресурсов. Дополнительно модели были усовершенствованы обучением с подкреплением (RL), которое улучшило качество перевода.

Google измерял качество с помощью MetricX — метрики, которая отслеживает ошибки перевода. Более низкие баллы означают меньше ошибок: из интересного, TranslateGemma на 12 млрд параметров получила 3,60 балла, превзойдя 4,04 балла для базовой модели 27 млрд параметров (примерно на 26% меньше ошибок).

Новейшие модели искусственного интеллекта Google обучены и оценены на 55 языковых парах, включая испанский, французский, китайский, хинди и другие. Компания также обучила модель почти на 500 дополнительных языковых парах. Примечательно, что кроме прямого перевода текста, ИИ также принимает изображения в качестве входных данных и может распознавать и переводить текст со сканов, скриншотов, фото и тому подобное.

Модели TranslateGemma доступны для загрузки на Kaggle и Hugging Face.

Источник: Google