Новости ИИ 16.01.2026 comment views icon

Google представила новый ИИ для перевода: 3 модели, поддержка 55 языков и запуск на смартфоне

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні

Google «ударила» по ChatGPT Translate выпуском нового открытого набора ИИ-моделей для перевода: всего через несколько часов после тихого релиза OpenAI.

Семейство моделей Google TranslateGemma поддерживает 55 языков (включая украинский) и доступно в трех размерах:

  • 4B — для запуска на смартфонах;
  • 12B — для ноутбуков;
  • 27B — для облачных серверов.

За основу исследователи взяли Gemma 3 и использовали контролируемую точную настройку (SFT) с разнообразным набором данных — человеческие переводы и синтетические от Gemini. По словам Google, это позволило моделям достичь широкого охвата языков, даже языков с низким уровнем ресурсов. Дополнительно модели были усовершенствованы обучением с подкреплением (RL), которое улучшило качество перевода.

Google измерял качество с помощью MetricX — метрики, которая отслеживает ошибки перевода. Более низкие баллы означают меньше ошибок: из интересного, TranslateGemma на 12 млрд параметров получила 3,60 балла, превзойдя 4,04 балла для базовой модели 27 млрд параметров (примерно на 26% меньше ошибок).

Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні

Новейшие модели искусственного интеллекта Google обучены и оценены на 55 языковых парах, включая испанский, французский, китайский, хинди и другие. Компания также обучила модель почти на 500 дополнительных языковых парах. Примечательно, что кроме прямого перевода текста, ИИ также принимает изображения в качестве входных данных и может распознавать и переводить текст со сканов, скриншотов, фото и тому подобное.

Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні

Модели TranslateGemma доступны для загрузки на Kaggle и Hugging Face.

Спецпроекты
Огляд Blackview MEGA 12 – водонепроникного смартпланшета із захистом IP69K та безплатними аксесуарами
WhiteBIT інвестує в таланти: як потрапити у безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців

Первый взгляд на Siri 2.0? В Gemini появился режим «Персональный интеллект», где ИИ знает о вас все

Источник: Google

Популярные новости

arrow left
arrow right
Передумал: Кэмерон исследует "этический" аспект ИИ, чтобы выпускать "Аватары" быстрее
ChatGPT становится настоящим чатом: к разговору можно пригласить других людей, функция работает во всем мире
Служба доставки заблокировала курьера, который прислал ИИ-фото двери вместо реального заказа
За двое суток разработчики Postal успели анонсировать новую игру, оскорбить фанатов и отменить анонс
Adobe сделала веб-версию Photoshop бесплатной на год: как получить доступ в Украине
OpenAI запустила "защищенный" раздел ChatGPT Health для медицинских консультаций
Проект Aluminium OS: что известно о новой ОС Google на основе Android для ПК
Обновление Android 16 QPR2 ускорило смартфоны Google Pixel: тесты показали +20% к производительности
Профессиональный банан: Google развертывает Nano Banana Pro на Gemini 3 Pro
Босс Krafton спрашивал ChatGPT, как избежать выплаты бонусов для разработчиков Subnautica 2, — отчет по судебному иску
Google Pixel 10a: официальный рендер, цена и дата выхода
Android добавит функцию "Причина звонка" для маркировки важных вызовов
Мастер дипфейков из Нидерландов открыл 46 счетов в разных банках с помощью нейросетей
Разработчик ИИ приобрел за €7500 исправную станцию NVIDIA Grace Hopper с 960 ГБ LPDDR5X стоимостью от $80 000 — но пришлось потрудиться
ChatGPT вместо фоторобота: полиция США ищет преступников по ИИ-изображениям
Кризис библиотек: пользователи ChatGPT массово требуют вымышленные книги, это затрудняет поиск реальных источников
Совместимость с Apple AirDrop ломает Wi-Fi на Pixel 10
"Я не шучу": Илон Маск говорит, что Tesla будет производить больше чипов ИИ, чем NVIDIA и все остальные вместе
Ведущие страховые компании отказываются от страхования внедрения ИИ по причине многомиллиардных рисков
Все в ChatGPT! Чат-бот получил собственные Adobe Photoshop, Express и Acrobat — бесплатная обработка фото и PDF за считанные секунды
Хуанг в "Дії": NVIDIA поможет создать собственный украинский ИИ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить