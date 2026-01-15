Конкурент Google: вышел новый ChatGPT Translate с поддержкой более 50 языков

OpenAI без лишней огласки запустила новый инструмент перевода под названием ChatGPT Translate. Он поддерживает более 50 языков и предлагает ИИ-управляемую настройку промптов. В нем можно вводить текст, говорить или загружать изображения для перевода.

Хотя чатбот и раньше можно было использовать для переводов, отдельный сервис позиционируется как прямой конкурент Google Translate. Инструмент сосредоточен на тоне и контексте, но не поддерживает изображения, документы и веб-сайты. На первый взгляд интерфейс очень знаком пользователям Google Translate: два текстовых поля — одно для ввода, другое для результата, автоматическое определение. Иными словами, сервис делает почти все, чего пользователи ожидают от базового переводчика. Но настоящее отличие ChatGPT Translate заключается не в самом переводе, а в том, что можно сделать после его появления. В нижней части интерфейса пользователям предлагаются несколько вариантов промптов «в одно касание», которые позволяют переформатировать переведенный текст.

Среди предлагаемых опций — сделать перевод более плавным, переписать его в делово-официальном тоне, упростить для ребенка или адаптировать для академической аудитории. Выбор любого из них мгновенно перенаправляет пользователя к основному интерфейсу ChatGPT с уже сформированным промптом, открывающим возможности более глубокой настройки. Благодаря такому подходу ChatGPT Translate имеет выразительный AI-first характер. Вместо простого перевода с одного языка на другой сервис позволяет учитывать контекст, тон и аудиторию — то, чего традиционные инструменты перевода ранее не предлагали.

Впрочем, отставание от Google Translate по функциональности остается существенным. На странице ChatGPT Translate указано, что сервис поддерживает перевод загруженных изображений, но пока нет возможности добавить изображение в поле перевода. Пока инструмент поддерживает только текстовый перевод на десктопе. Если открыть сервис в браузере на смартфоне, можно воспользоваться микрофоном и продиктовать текст для перевода. Также отсутствует поддержка документов, рукописного текста, веб-сайтов и перевода разговоров в реальном времени — во всех этих сферах Google Translate уже много лет имеет сильные позиции. Кроме того, сервис Google поддерживает значительно больше языков, чем ChatGPT Translate.

Между тем Google не стоит на месте. В прошлом месяце компания анонсировала масштабные обновления перевода на базе Gemini, в частности улучшенную обработку нюансированных выражений — идиом, сленга и локальных оборотов. Также Google представила бета-версию живого перевода речи «из голоса в голос» с использованием наушников, а также новые языки, ориентированные на обучение и развитие навыков. Сейчас Google явно лидирует на рынке перевода. Однако ChatGPT Translate намекает на другое будущее — такое, где перевод будет не только точным, но и адаптированным к тому, с кем вы общаетесь. Если OpenAI расширит языковую поддержку и добавит мультимодальные возможности, этот тихий запуск может стать началом значительно более масштабного продуктового противостояния с Google.

Источник: AndroidAuthority.com