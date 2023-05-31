Google прекратила поддержку Chromecast 1-го поколения, вышедшего 10 лет назад

Компания Google заявила, что поддержка стримингового устройства Chromecast 1-го поколения прекращена, и оно больше не будет получать обновлений.

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Речь идёт о первом стриминговом устройстве Chromecast, которое вышло ещё летом 2013 года. Поддержка на протяжении почти 10-лет – очень хороший показатель, особенно если учитывать его невысокую стоимость в $35. Последнее обновление прошивки для Chromecast (версия 1.36.159268) вышло в ноябре 2022 года. Оно принесло «исправления ошибок и улучшения». Это было первым обновлением за более чем 3 года. Google предупреждает, что в дальнейшем конечные пользователи «могут заметить снижение производительности».

Так, на странице поддержки Chromecast говорится следующее:

«Поддержка Chromecast (1-го поколения) прекращена, что означает, что эти устройства больше не получают обновления программного обеспечения или безопасности, и Google не предоставляет для них техническую поддержку. Пользователи могут заметить снижение производительности».

Стриминговое устройство Chromecast 1-го поколения выглядело как USB-флэш накопитель, но с разъемом HDMI для подключения к телевизору. На другом конце доступен разъём micro-USB для питания. Доступность устройства обусловлена такими характеристиками, как 512 МБ ОЗУ и 2 ГБ встроенной памяти. В 2015 году вышла модель второго поколения.

Источник: 9to5google