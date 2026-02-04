Google раскрыла дату смерти Chrome OS и близкий релиз "Android для ПК"

Новую настольную операционную систему Google под названием Aluminium OS могут полноценно запустить не ранее 2028 года. Об этом свидетельствуют судебные документы по антимонопольному делу против Google в сфере поиска.





Aluminium OS должна стать единственной платформой, которая объединит Android и Chrome OS и будет напрямую конкурировать с Windows и macOS на рынке персональных компьютеров. Google официально анонсировала эту ОС в сентябре прошлого года во время Snapdragon Summit, организованного Qualcomm. Тогда компания заявляла о запуске проекта в 2026 году, однако новые документы указывают на существенно более длинный график.

Журналисты The Verge обнаружили ранее не обнародованные материалы по судебному делу, в которых адвокаты Google отмечают, что Aluminium OS могут предоставить коммерческим доверенным тестировщикам в конце 2026 года, тогда как полноценный релиз запланирован только на 2028-й. В этих же документах уточняется, что корпоративный и образовательный сегменты получат доступ к новой ОС не ранее 2028 года.

Эта информация частично противоречит публичным заявлениям Google. В то же время The Verge обращает внимание на стенограмму выступления руководителя направления Android Самира Самата, где тот сказал лишь, что компания «надеется» запустить Aluminium в 2026 году, а не гарантирует этого.





Судебные материалы также проливают свет на будущее Chrome OS. Ранее вице-президент Google по управлению продуктами Chrome OS Джон Малетис подтвердил обязательства компании относительно 10 лет поддержки Chromebook, которые ранее продлили с 7 лет.

«Несколько лет назад мы продлили обязательства по поддержке Chromebook с 7 до 10 лет. И это для нас чрезвычайно важно… Во время этой эволюции мы придерживаемся обязательства обеспечивать 10 лет поддержки этих устройств с момента запуска платформы», — заявил Малетис.

Впрочем, по данным The Verge, в документах прямо указано, что «срок поэтапного сворачивания Chrome OS — 2034 год». Ранее сделать это невозможно из-за регуляторных требований в различных юрисдикциях, которые определяют минимальный период обязательной поддержки устройств.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дополнительным подтверждением подготовки к переходу стала вакансия Google, опубликованная еще в ноябре. В ней говорилось о разработке стратегии перехода «Google с ChromeOS на Aluminium с сохранением непрерывности бизнеса».

Источник: androidauthority