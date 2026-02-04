tradfi
Новости Софт 04.02.2026 comment views icon

Google раскрыла дату смерти Chrome OS и близкий релиз "Android для ПК"

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Google розкрила дату смерті Chrome OS та близький реліз "Android для ПК"

Новую настольную операционную систему Google под названием Aluminium OS могут полноценно запустить не ранее 2028 года. Об этом свидетельствуют судебные документы по антимонопольному делу против Google в сфере поиска.


Aluminium OS должна стать единственной платформой, которая объединит Android и Chrome OS и будет напрямую конкурировать с Windows и macOS на рынке персональных компьютеров. Google официально анонсировала эту ОС в сентябре прошлого года во время Snapdragon Summit, организованного Qualcomm. Тогда компания заявляла о запуске проекта в 2026 году, однако новые документы указывают на существенно более длинный график.

Журналисты The Verge обнаружили ранее не обнародованные материалы по судебному делу, в которых адвокаты Google отмечают, что Aluminium OS могут предоставить коммерческим доверенным тестировщикам в конце 2026 года, тогда как полноценный релиз запланирован только на 2028-й. В этих же документах уточняется, что корпоративный и образовательный сегменты получат доступ к новой ОС не ранее 2028 года.

Эта информация частично противоречит публичным заявлениям Google. В то же время The Verge обращает внимание на стенограмму выступления руководителя направления Android Самира Самата, где тот сказал лишь, что компания «надеется» запустить Aluminium в 2026 году, а не гарантирует этого.


Судебные материалы также проливают свет на будущее Chrome OS. Ранее вице-президент Google по управлению продуктами Chrome OS Джон Малетис подтвердил обязательства компании относительно 10 лет поддержки Chromebook, которые ранее продлили с 7 лет.

«Несколько лет назад мы продлили обязательства по поддержке Chromebook с 7 до 10 лет. И это для нас чрезвычайно важно… Во время этой эволюции мы придерживаемся обязательства обеспечивать 10 лет поддержки этих устройств с момента запуска платформы», — заявил Малетис.

Впрочем, по данным The Verge, в документах прямо указано, что «срок поэтапного сворачивания Chrome OS — 2034 год». Ранее сделать это невозможно из-за регуляторных требований в различных юрисдикциях, которые определяют минимальный период обязательной поддержки устройств.

Дополнительным подтверждением подготовки к переходу стала вакансия Google, опубликованная еще в ноябре. В ней говорилось о разработке стратегии перехода «Google с ChromeOS на Aluminium с сохранением непрерывности бизнеса».

Источник: androidauthority

Популярные новости

arrow left
arrow right
Плазма и коронный разряд внутри ПК: YPlasma анонсирует новую тихую систему охлаждения без движущихся частей
Google Фото позволил превращать снимки в видео по текстовому описанию
Google запускает Gemini 3 Flash, которая лучше понимает пользователей — она становится моделью по умолчанию в приложении
2025 год на Pornhub: Украина выпала из топ-15 по трафику, зрителей с Linux стало больше на 20%, а Android все еще доминирует над iOS
Google Pixel 4 возвращается к жизни с новой прошивкой LineageOS 23
Как раскрывается Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики и описание механизма
Больше Liquid Glass: Google добавит в Android 17 дизайн "жидкого стекла" из iOS 26
Владелец MacBook Pro 2018 года бесплатно получил от Apple модель с M4 Max за более чем $4000
Январское обновление Windows 11: черный экран, зависания, сломанный "Проводник", Microsoft уже спешит на помощь
HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook на CES 2026: тоньше MacBook Air, с новыми процессорами
ИИ-пузырь сдувается: Dell отказывается от AI-маркетинга ноутбуков
Коварный баг Google Pixel: вас слышат на другой стороне, когда абонент пропустил или сбросил вызов
Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link
Обновление Windows 11 намеренно сломало работу dial-up модемов
Утечка планов Apple на iOS 26.4, 27 и 28: персонализированная Siri, точное расположение "потерянных" AirPods и другое
Xiaomi HyperOS 3 блокирует смартфоны с глобальной прошивкой, предназначеные для Китая — как восстановить
Появились характеристики Google Pixel 10a — минимальные изменения по сравнению с 9a
Google разрешила менять "неудачные" адреса электронной почты в Gmail
Дефицит памяти ударил по рынку: продажи материнских упали на 50%, производители ПК оттягивают подорожание
OnePlus теперь блокирует смартфоны после установки "более старой" прошивки
Первые скриншоты Android 17: оповещения и быстрые настройки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить