Google сэкономила на Pixel 10: базовые модели с 128 ГБ не получили быстрой памяти UFS 4.0

Google наконец-то догнала конкурентов, ведь вся новая линейка Pixel 10 получила более новую и быструю память UFS 4.0. Для сравнения, в версии Pixel 9 использовалась память UFS 3.1. Однако компания снова пошла на упрощение в базовых моделях. Это означает, что покупателям придется мириться с более медленной памятью в версиях Pixel 10 и Pixel 10 Pro со 128 ГБ хранилища. Получается, Google снова нашла способ урезать расходы, и тем, кто хочет смартфон с быстрой памятью UFS 4.0, придется избегать именно этих версий.

Чтобы получить UFS 4.0 в моделях Pixel 10, стоит выбирать конфигурации с объемом памяти от 256 ГБ. Это означает доплату $100 независимо от того, какой именно смартфон вы берете. При этом хорошая новость в том, что старшая модель Pixel 10 Pro XL изначально не имеет этой проблемы: даже базовая версия комплектуется 256 ГБ хранилища и сразу работает с UFS 4.0.

Что не так с Pixel 10 со 128 ГБ

В базовых Pixel 10 и Pixel 10 Pro со 128 ГБ хранилища Google применяет более медленную и менее энергоэффективную память UFS 3.1. Для сравнения: UFS 4.0 обеспечивает до 200% более быстрый обмен данными и потребляет до 46% меньше энергии. На практике это означает ощутимо более быстрый запуск приложений и лучшую реакцию смартфона благодаря более высоким показателям IOPS (операций ввода/вывода). Дополнительно возрастает скорость выполнения повседневных задач.

Повышенные скорости чтения и записи делают модели Pixel 10 с большим хранилищем более надежными в тяжелых сценариях. Например, они могут стабильно записывать видео в формате 4K без падения производительности. И хотя сама по себе UFS 3.1 не является «плохой» технологией, вопрос цены становится критическим. Когда смартфон стоит от $799, использование более старого стандарта памяти выглядит сомнительно, даже с учетом того, что все модели серии получили новый 3-нм процессор Tensor G5.

И вообще, объем 128 ГБ во флагманской линейке смартфонов в 2025 году уже выглядит странно. Например, Xiaomi предоставляет такую же стартовую емкость хранилища в бюджетном Redmi Note 15 за $139 (хотя и более медленную UFS 2.2).

Источник: wccftech