Google снижает комиссию Play Store для приложений с подпиской, электронных книг и сервисов потоковой передачи музыки

Компания Google вносит изменения в бизнес-модель работы магазина приложений Play Store. Компания сообщила, что для некоторых категорий приложений будет доступна возможность использовать меньший размер комиссионных, а не обычную ставку в 30%.

Как сообщает поисковый гигант, для приложений, основанных на подписке, предусмотрена ставка комиссии на уровне 15%. Также отмечается, что «электронные книги и сервисы потоковой передачи музыки по запросу» будут «иметь право» на плату комиссии «всего в 10%».

Причина более низких размеров комиссионных для электронных книг и приложений для потоковой передачи музыки заключается в том, что «затраты на контент составляют большую часть продаж». Также говорится, что эти ставки «учитывают отраслевую экономику вертикалей медиаконтента». Дополнительно нельзя исключать, что нормативное и общественное давление со стороны таких компаний, как Spotify, повлияли на решение Google.

Вместе с тем, использование более низкого размера ставки для сервисов потоковой передачи музыки по-прежнему остаётся на усмотрение Google, независимо от того, какие приложения подходят и насколько низкой будет эта плата. На вопрос, как именно разработчики могут узнать, имеют ли они право на получение льготных ставок, представитель Google сказал:

«Разработчики могут ознакомиться с правилами программы и выразить заинтересованность прямо сейчас, и мы предоставим дополнительную информацию, имеют ли они право».

Что касается приложений с подписками, то предыдущая структура комиссионных Google была аналогична структуре Apple: 30% в первый год, 15% в последующие годы. Теперь же льготная ставка в размере 15% будет действовать сразу же с первого года. Вероятно, это станет сильным стимулом для разработчиков перейти от разовых платежей к подписке. Google заявляет, что одна из причин этого изменения заключается в том, что «мы слышали, что отток клиентов затрудняет получение бизнесом подписок выгоды от этой сниженной ставки».

Источник: The Verge