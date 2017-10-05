Google снизила цены на смартфоны Pixel прошлого поколения

Вчера вечером компания Google анонсировала смартфоны Pixel второго поколения. Цена младшей версии Pixel 2 с 64 ГБ флэш-памяти составляет $650, старшая модель Pixel 2 XL с аналогичным объемом флэш-памяти обойдется в $850. Уточним, что речь идет об американских ценах. Цены, образно говоря, «кусаются», но многие ждут выхода новых смартфонов, чтобы купить модели прошлого поколения подешевле. И Google, подобно Apple, предоставляет такую возможность.

Одновременно с анонсов новых «пикселей» компания объявила, что старые модели останутся в продаже, причем купить их можно будет по сниженной цене. Говоря конкретнее, оригинальные Pixel подешевели ровно на $100.

Младшая модель Pixel теперь стоит $550 и $650 за версии с 32 и 128 ГБ флэш-памяти соответственно, а старшая Pixel 2 обойдется в $670 или $770. Новые цены особо доступными тоже не назовешь, но все познается в сравнении. И, по сути, в данном случае можно получить один из лучших камерофонов 2016 года с весьма достойными характеристиками. К тому же, модели прошлого поколения в плане ПО и предоставляемых сервисов ничем не будут уступать новому поколению.

Пожалуй, единственное, что здесь расстраивает, так это отсутствие Украины в очередной волне географического расширения магазина Google Store.

Источник: Google Store