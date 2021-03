Google снова продлила период «безлимитного» использования видеозвонков для пользователей бесплатной версии Google Meet – до 30 июня

Весной прошлого года, когда пандемия COVID-19 только набирала обороты, компания Google сделала бесплатным использование сервиса Google Meet для всех пользователей. Тогда планировалось вернуть обычные условия работы сервиса для проведения видеоконференций (и ограничить бесплатные видеовстечи 60 минутами) к 30 сентября 2020 года.

Однако осенью ситуацию с распространением коронавируса не улучшилась настолько, чтобы вернуться к привычной жизни. И поисковый гигант принял решение продлить льготные условия использования Google Meet до конца марта 2021 года. Но и сейчас пандемия накладывает существенные ограничения условия жизни и работы, в различных регионах действуют карантинные ограничения и локдауны. Потому Google снова решила перенести срок внедрения ограничений на бесплатные звонки – теперь уже до 30 июня.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr

— Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 30, 2021