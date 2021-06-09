Google согласился бесплатно размещать до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию в смартфонах Android в Европе





Google объявила об изменении подхода к формированию экрана выбора поисковой системы по умолчанию в устройствах на Android, предназначенных для продажи в странах, входящих в Европейскую экономическую зону. Изменения вступят в силу в сентябре 2021 года (точная дата не указывается), после чего клиенты смогут выбирать поисковик по умолчанию из 12 вариантов.

Что еще важнее, Google отказалась от платной аукционной модели и согласилась абсолютно бесплатно размещать «подходящие» конкурирующие решения в поле для выбора поисковой системы по умолчанию в устройствах на Android. Пять самых популярных, по данным StatCounter, поисковых систем (включая поисковик Google) в каждой из стран ЕС будут отображаться в случайном порядке вверху экрана и еще до семи — внизу.

Как отмечает Reuters, Google отказалась от платной аукционной модели в ответ на возражения регулятора. Напомним, в конце прошлого года американская компания DuckDuckGo, которая конкурирует с Google на рынке мобильного поиска, раскритиковала платные аукционы, назвав этот подход «в корне ошибочным».

Google предоставила европейским пользователям Android возможность выбрать альтернативные поисковик и браузер после того, как в 2018 году Еврокомиссия выписала американской компании рекордный антимонопольный штраф на €4,34 млрд и предписала снять ограничения на предустановку приложений на Android-устройствах. Этот штраф и еще два других (€2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-поиска и €1,49 млрд за блокировку рекламы конкурентов) сейчас оспариваются Google в европейских судах.

Поисковый гигант является фигурантом масштабного расследования Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC), в которое также вовлечены Amazon, Apple, Facebook и Microsoft.