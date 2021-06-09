Google согласился бесплатно размещать до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию в смартфонах Android в Европе
Google объявила об изменении подхода к формированию экрана выбора поисковой системы по умолчанию в устройствах на Android, предназначенных для продажи в странах, входящих в Европейскую экономическую зону. Изменения вступят в силу в сентябре 2021 года (точная дата не указывается), после чего клиенты смогут выбирать поисковик по умолчанию из 12 вариантов.
Что еще важнее, Google отказалась от платной аукционной модели и согласилась абсолютно бесплатно размещать «подходящие» конкурирующие решения в поле для выбора поисковой системы по умолчанию в устройствах на Android. Пять самых популярных, по данным StatCounter, поисковых систем (включая поисковик Google) в каждой из стран ЕС будут отображаться в случайном порядке вверху экрана и еще до семи — внизу.
Как отмечает Reuters, Google отказалась от платной аукционной модели в ответ на возражения регулятора. Напомним, в конце прошлого года американская компания DuckDuckGo, которая конкурирует с Google на рынке мобильного поиска, раскритиковала платные аукционы, назвав этот подход «в корне ошибочным».
DuckDuckGo назвал аукцион Google по выбору альтернативных поисковых систем для Android «в корне ошибочным» после того, как проиграл сервису Bing
Google предоставила европейским пользователям Android возможность выбрать альтернативные поисковик и браузер после того, как в 2018 году Еврокомиссия выписала американской компании рекордный антимонопольный штраф на €4,34 млрд и предписала снять ограничения на предустановку приложений на Android-устройствах. Этот штраф и еще два других (€2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-поиска и €1,49 млрд за блокировку рекламы конкурентов) сейчас оспариваются Google в европейских судах.
Поисковый гигант является фигурантом масштабного расследования Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC), в которое также вовлечены Amazon, Apple, Facebook и Microsoft.