Google тестирует функцию дополненной реальности при навигации в Google Maps

В прошлом году во время проведения конференции Google I/O компания Google показала функцию дополненной реальности в рамках картографического сервиса Google Maps. Она позволяла указывать направление движения пользователям относительно расположения камеры смартфона. И всё это в режиме реального времени. Подобную возможность Google планировала внедрить в Google Glass, но в данном случае не нужно использовать дополнительную гарнитуру, изображение выводится на экране смартфона.

Google уже приступила к тестированию функции дополненной реальности в Google Maps, и журналист The Wall Street Journal Дэвид Пирс смог протестировать её раннюю версию. Он рассказал как работает данная функция. Приложение определяет расположение пользователя при помощи модуля GPS в смартфоне, а затем использует данные сервиса Street View, чтобы найти точное место, где находится пользователь с учётом направления его взгляда. После этого на экране смартфона появляются стрелки, указывающие необходимое направление движения, чтобы достичь пункт назначения.

«Это похоже, как если бы Google Maps нарисовал направление движения в реальном мире, но никто другой не смог бы его видеть», — отмечает Дэвид Пирс.

Он добавляет, что новая функция вряд ли станет основным способом пошаговой навигации, но она является огромным шагом вперёд в нужном направлении для сервиса Google Maps. Она может быть полезной, когда пользователь выходит из метро в новом для себя месте, и не знает, в каком направлении ему нужно следовать далее.

Дэвид Пирс сообщает, что приложение не требует постоянного использования камеры. После некоторого времени работы с камерой она перестаёт использоваться, и пользователю демонстрируется обычная карта. В Google экспериментировала с интерфейсом и обнаружила, что пользователи постоянно смотрят на экран, следуя виртуальной путеводной нити. Потому через некоторое время камера отключается. Однако, по словам Пирса, нынешняя версия интерфейса не является финальной и всё ещё может измениться. При этом Google не уточняет, когда состоится официальный релиз новой функции для пользования широкой общественности. Пока что она будет предлагаться лишь в ограниченном доступе для некоторых участников программы «Местных экспертов». Общедоступной она станет лишь после того, как «Google будет удовлетворена уровнем её готовности».

Источник: The Verge