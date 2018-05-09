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В Google Maps появятся возможности дополненной реальности для навигации, персональные рекомендации и социальные функции
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В Google Maps появятся возможности дополненной реальности для навигации, персональные рекомендации и социальные функции

В Google Maps появятся возможности дополненной реальности для навигации, персональные рекомендации и социальные функции

Во время проведения конференции для разработчиков Google I/O компания Google показала некоторые новые возможности сервиса Google Maps. Среди этих нововведений упоминаются функции дополненной реальности для режима Street View, которые в режиме реального времени будут указывать направление движения.

Для работы этой возможности комбинируются существующие данные Street View и Maps вместе с информацией, поступающей с камеры смартфона. Затем поверх изображения реального мира наносится слой с указанием нужного пользователю направления движения. Нечто подобное Google планировала сделать для своих умных очков Google Glass, но теперь нет необходимости использовать дополнительную гарнитуру дополненной реальности.

В дополнение к указанию направлений новый режим дополненной реальности также позволит идентифицировать близлежащие места. Google даже тестирует возможность добавления готовых помочь животных в виртуальной реальности, которые смогут вести пользователя к нужному месту. Однако пока не уточняется, будет ли это лишь демонстрацией технологических возможностей, или всё же коммерческим продуктом, который появится на устройствах пользователей в обозримом будущем.

В Google Maps также появится новая вкладка под названием For You (Для тебя), в которой будут отображаться рекомендации, подобранные специально для каждого конкретного пользователя. В Google используют новую систему соответствий, которая будет подбирать рекомендации с учётом того, какие оценки и отзывы пользователь делал ранее, а также на основе данных о предпочтениях в еде.

Наконец, Google намерена внедрить дополнительные социальные функции в сервис Maps. Например, пользователь сможет поделиться несколькими местами с друзьями всего одним действием, а затем совместно проголосовать за них в режиме реального времени. Таким образом, можно будет совместно решить, куда пойти, не покидая приложения.

Новые социальные функции и рекомендации должны появиться в приложениях Google Maps для Android и iOS на протяжении лета этого года. О сроках внедрения функций дополненной реальности пока не уточняется.

Источник: The Verge

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