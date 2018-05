В Google Maps появятся возможности дополненной реальности для навигации, персональные рекомендации и социальные функции

Во время проведения конференции для разработчиков Google I/O компания Google показала некоторые новые возможности сервиса Google Maps. Среди этих нововведений упоминаются функции дополненной реальности для режима Street View, которые в режиме реального времени будут указывать направление движения.

Для работы этой возможности комбинируются существующие данные Street View и Maps вместе с информацией, поступающей с камеры смартфона. Затем поверх изображения реального мира наносится слой с указанием нужного пользователю направления движения. Нечто подобное Google планировала сделать для своих умных очков Google Glass, но теперь нет необходимости использовать дополнительную гарнитуру дополненной реальности.

В дополнение к указанию направлений новый режим дополненной реальности также позволит идентифицировать близлежащие места. Google даже тестирует возможность добавления готовых помочь животных в виртуальной реальности, которые смогут вести пользователя к нужному месту. Однако пока не уточняется, будет ли это лишь демонстрацией технологических возможностей, или всё же коммерческим продуктом, который появится на устройствах пользователей в обозримом будущем.

Coming soon, we’re adding a new tab to @googlemaps called «For you.» Designed to tell you what you need to know about the neighborhoods you care about, see new places that are opening or whats trending, personal recommendations and more. #io18 pic.twitter.com/CtqQsWFyot

— Google (@Google) 8 мая 2018 г.