Новости Технологии 19.02.2024 в 11:47 comment views icon

Google выделил еще $10 млн грантов для украинских стартапов — до $200 тыс. на каждый проект, кредиты Cloud и поддержка

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Google выделил еще $10 млн грантов для украинских стартапов — до $200 тыс. на каждый проект, кредиты Cloud и поддержка

Google анонсировал запуск второго этапа финансирования специального Фонда поддержки стартапов в Украине на сумму $10 млн для выделения грантов (не нужно возвращать, если в определенные сроки выполнить все выдвинутые условия) в течение 2024 года.

Google выделил еще $10 млн грантов для украинских стартапов — до $200 тыс. на каждый проект, кредиты Cloud и поддержка

Речь идет об инициативе для поддержки стартапов в Украине Google for Startups Ukraine Support Fund — специальный фонд появился в марте 2022 года. Тогда Google выделила первые 5 млн — в целом по грантовой программе финансирование и поддержку разного рода получили 58 отечественных стартапов, отобранных в несколько раундов в течение 2022-2023 годов. Среди грантополучателей программы Google — известный сервис поиска и доставки лекарств Liki24.com, разработчик бионических протезов Esper Bionics и разработчик сервиса дистанционного мониторинга сердца Cardiolyse. Стартапы, при поддержке Ukraine Support Fund, получили $15,8 млн дальнейшего финансирования, обеспечили рост дохода на 100% и значительно увеличили количество рабочих мест, несмотря на войну и экономические вызовы.

На днях Google сообщил о запуске второго этапа финансирования и увеличил объем финансирования вдвое, до $10 млн. Как и на первом этапе, отобранные украинские стартапы (их должны назвать постепенно в течение года) получат до $200 тыс. в бездолевом финансированииGoogle выделил еще $10 млн грантов для украинских стартапов — до $200 тыс. на каждый проект, кредиты Cloud и поддержкаGoogle выделил еще $10 млн грантов для украинских стартапов — до $200 тыс. на каждый проект, кредиты Cloud и поддержкаЭто когда средства предоставляются без обязанности возврата дополнительной суммы денег сверх основной суммы займа или инвестиции, а также менторскую поддержку Google, поддержку продуктов и еще $300 тыс. в виде кредитов Google Cloud.

Подача заявок начнется позже в этом году (точная дата не сообщается) на сайте инициативы Google for Startups Ukraine Support Fund — там же есть раздел FAQ, где можно найти ответы на все основные вопросы по инициативе.

С начала разрушительной войны в Украине Google выделил более $45 млн деньгами и $7 млн в неденежной форме для поддержки гуманитарных усилий в Украине и тех, кто спасается от развязанной россиянами войны. Среди других недавних инициатив Google в поддержку украинцев и Украины можно вспомнить помощь в защите от кибератак (Project Shield), борьбе с дезинформацией, которую распространяет российская пропаганда, 50 тыс. ноутбуков Chromebook для украинских учителей и 50 тыс. лицензий Workspace благодаря чему госслужащие бесплатно пользуются корпоративной почтой, облачным хранилищем и другими сервисами Google Workspace.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level.
не потребує ніяких спеціальних знань і навичок, досить мати рівень впевненого користувача ПК.
Дізнатись про курс

И это все, безусловно, очень круто и украинцы несказанно благодарны Google за помощь. В то же время все мы до сих пор ждем будущего без русни нормальный украиноязычный поиск и починенную систему рекомендаций в YouTube, потому что сколько уже можно бесстыдно навязывать русскоязычный контент из русскоязычных источников.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить