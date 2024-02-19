Google выделил еще $10 млн грантов для украинских стартапов — до $200 тыс. на каждый проект, кредиты Cloud и поддержка

Google анонсировал запуск второго этапа финансирования специального Фонда поддержки стартапов в Украине на сумму $10 млн для выделения грантов (не нужно возвращать, если в определенные сроки выполнить все выдвинутые условия) в течение 2024 года.

Речь идет об инициативе для поддержки стартапов в Украине Google for Startups Ukraine Support Fund — специальный фонд появился в марте 2022 года. Тогда Google выделила первые 5 млн — в целом по грантовой программе финансирование и поддержку разного рода получили 58 отечественных стартапов, отобранных в несколько раундов в течение 2022-2023 годов. Среди грантополучателей программы Google — известный сервис поиска и доставки лекарств Liki24.com, разработчик бионических протезов Esper Bionics и разработчик сервиса дистанционного мониторинга сердца Cardiolyse. Стартапы, при поддержке Ukraine Support Fund, получили $15,8 млн дальнейшего финансирования, обеспечили рост дохода на 100% и значительно увеличили количество рабочих мест, несмотря на войну и экономические вызовы.

На днях Google сообщил о запуске второго этапа финансирования и увеличил объем финансирования вдвое, до $10 млн. Как и на первом этапе, отобранные украинские стартапы (их должны назвать постепенно в течение года) получат до $200 тыс. в бездолевом финансировании Это когда средства предоставляются без обязанности возврата дополнительной суммы денег сверх основной суммы займа или инвестиции, а также менторскую поддержку Google, поддержку продуктов и еще $300 тыс. в виде кредитов Google Cloud.

Подача заявок начнется позже в этом году (точная дата не сообщается) на сайте инициативы Google for Startups Ukraine Support Fund — там же есть раздел FAQ, где можно найти ответы на все основные вопросы по инициативе.

С начала разрушительной войны в Украине Google выделил более $45 млн деньгами и $7 млн в неденежной форме для поддержки гуманитарных усилий в Украине и тех, кто спасается от развязанной россиянами войны. Среди других недавних инициатив Google в поддержку украинцев и Украины можно вспомнить помощь в защите от кибератак (Project Shield), борьбе с дезинформацией, которую распространяет российская пропаганда, 50 тыс. ноутбуков Chromebook для украинских учителей и 50 тыс. лицензий Workspace благодаря чему госслужащие бесплатно пользуются корпоративной почтой, облачным хранилищем и другими сервисами Google Workspace.

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И это все, безусловно, очень круто и украинцы несказанно благодарны Google за помощь. В то же время все мы до сих пор ждем будущего без русни нормальный украиноязычный поиск и починенную систему рекомендаций в YouTube, потому что сколько уже можно бесстыдно навязывать русскоязычный контент из русскоязычных источников.

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