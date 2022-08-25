Google поможет бороться с фейками о беженцах из Украины в Польше, Чехии и Словакии

Jigsaw, дочерняя компания Google, на следующей неделе начнет кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии на основе исследования психологов двух британских университетов. Кампания призвана повысить устойчивость к нарративам против беженцев в сотрудничестве с местными неправительственными организациями, специалистами по проверке фактов, учеными и экспертами.

В сотрудничестве с Jigsaw психологи из университетов Кембриджа и Бристоля создали 90-секундные ролики, предназначенные для «прививки» людей от недобросовестного контента в социальных сетях. Ролики будут демонстрироваться внутри рекламного тарфика в YouTube, Twitter, TikTok и Facebook. Они помогут распознать манипуляции эмоциями и ложные обвинения в заголовках новостей.

«Если вы говорите людям, что правда, а что ложь, многие будут с этим спорить. Но вы можете предсказать, какие методы будут использоваться для распространения дезинформации», — Джон Рузенбек, ведущий автор отчета об исследовании.

Исследование проводилось в рамках семи экспериментов, в том числе с группой американцев старше 18 лет, которые смотрят политические новости на YouTube. Jigsaw показал ролик примерно 5,4 млн американских пользователей YouTube — почти миллион человек посмотрели его хотя бы 30 секунд.

Курс Frontend вечірній Отримайте навички та знання в ІТ-сфері, не відриваючись від роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Распространение вводящих в заблуждение фейков о беженцах из Украины в соцсетях среди пользователей Соединенных Штатов и ​​Европы привело к тому, что ряд правительств задумались о принятии новых законов для пресечения кампаний дезинформации. Исследование в США стало пилотным проектом, опыт которого распространят на другие страны.

Источник: Reuters