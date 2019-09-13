Google выплатит Франции почти 1 млрд евро, чтобы закрыть давнее дело об уклонении от налогов





Вчера стало известно, что Google согласилась выплатить почти 1 млрд евро, чтобы прекратить давнее судебное разбирательство с правительством Франции на тему недоплаченных налогов.

Расследование было начато четыре года назад, когда французские налоговики заинтересовались, не использует ли Google лазейку для уклонения от уплаты налогов в европейских регионах с более высоким налогообложением. Речь о выводе средств через главное европейское подразделение, расположенное в Ирландии, где ставки налогов самые низкие в Европе.

Если помните, все началось с нашумевшего спора между Еврокомиссией, Ирландией и Apple, начавшегося в 2013 году и продолжающегося по сей день. В конце прошлого года Apple внесла 14,3 млрд евро недоплаченных по мнению Еврокомиссии налогов на депозит в Ирландии и сейчас продолжает оспаривать это решение. После этого правительства европейских стран пытаются взыскать средства закрыть лазейки и взыскать средства с той или другой технологической компании. Собственно, в 2017 году Google уже заплатила более 300 млн евро по аналогичному делу в Италии. И теперь решила тем же способом уладить спор во Франции, то есть, заплатить.

Как отмечалось выше, в рамках достигнутого соглашения Google, входящая в холдинг Alphabet, выплатит почти 1 млрд евро. Эта сумма состоит из двух выплат: помимо 465 млн евро доначисленных налогов компания дополнительно заплатит штраф в размере 500 млн евро.

«(Соглашение позволяет) разрешить разом все прошлые споры», — так прокомментировал достигнутую договоренность один из адвокатов Google на заседании суда.

Остается добавить, что сделка, которую удалось выторговать Google, по сумме значительно меньше тех 1,6 млрд евро, что министерство финансов запрашивало у после обыска офиса компании в Париже в 2016 году. Что примечательно, тогда правительство категорически отрицало возможность заключения сделки.

Источник: Reuters